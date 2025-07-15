Ретроградний рух Меркурію – це не більше ніж оптична ілюзія, яка виникає через різницю в швидкості обертання Землі та Меркурію навколо Сонця, пояснює 24 Канал.

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Чому Меркурій стає ретроградним?

З нашої планети здається, ніби Меркурій рухається у зворотному напрямку, хоча насправді він продовжує свій звичайний шлях. Це явище пояснюється тим, що Земля, рухаючись швидше, обганяє Меркурій на орбіті.



У точках 3, 4, 5 рух Меркурія з точки зору Землі здається зворотнім / Ілюстрація USA Today

Коли Меркурій буде ретроградним у липні 2025 року?

У липні ретроградний період Меркурію розпочинається 18 липня і триватиме до 11 серпня. Цей час часто асоціюється з різними труднощами, але чи є для цього наукові підстави? Насправді, видимий зворотний рух планети не створює жодних фізичних ефектів, які могли б впливати на людей чи технології.

Це лише візуальна особливість буденного астрономічного явища, яка не пов’язана з гравітаційними чи іншими силами, здатними змінити наше повсякдення. Деякі люди можуть приписувати свої невдачі цьому явищу через психологічний ефект, відомий як упередження підтвердження, коли ми шукаємо пояснення для своїх проблем у зовнішніх факторах.