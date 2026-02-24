Від бюджетників до флагманів: який смартфон купити у 2026 році, щоб не переплатити
- Tom's Guide опублікувало рейтинг найкращих смартфонів 2026 року, серед яких iPhone 17 Pro Max визнано найкращим загалом, а Samsung Galaxy S25 Ultra отримав звання найкращого камерофона.
- У бюджетному сегменті переміг Google Pixel 9a з яскравим дисплеєм, якісними камерами та семирічною підтримкою оновлень, а інші моделі включають Google Pixel 10 Pro, iPhone 17, OnePlus 15, Nothing Phone 3a Pro, Samsung Galaxy Z Flip 7 та iPhone Air.
Видання Tom's Guide опублікувало оновлений рейтинг найкращих смартфонів 2026 року. До списку увійшли флагмани, камерофони, бюджетні моделі та складані пристрої. Оцінювання базувалося на лабораторних і реальних тестах продуктивності, камер, дисплеїв та автономності.
Найкращим смартфоном загалом журналісти назвали iPhone 17 Pro Max. Модель отримала двоколірний дизайн, новий процесор A19 Pro, рекордну автономність для лінійки iPhone та покращену телекамеру. За оцінкою редакції, пристрій забезпечує яскраві й деталізовані фото навіть у складних умовах зйомки та підійде тим, хто хоче максимум можливостей в одному гаджеті. Про це пише Tom's Guide.
Які смартфони стали лідерами у 2026 році?
Звання найкращого камерофона отримав Samsung Galaxy S25 Ultra. Смартфон оснащений 200-мегапіксельною основною камерою та розвиненою системою модулів із потужними zoom-режимами та AI-функціями. Його назвали одним із найзбалансованіших Android-флагманів за поєднанням камери, продуктивності та функціональності.
У бюджетному сегменті переміг Google Pixel 9a. Як пише Wired, пристрій пропонує яскравий дисплей, якісні камери з нічним і макрорежимом, а також функції на базі штучного інтелекту. Важливою перевагою стала семирічна підтримка оновлень.
До переліку також увійшли інші моделі:
Google Pixel 10 Pro – найрозумніший смартфон завдяки розширеним AI-інструментам для фото і щоденних завдань.
iPhone 17 – найкращий баланс ціни та можливостей серед iPhone із хорошою автономністю та тривалою підтримкою.
OnePlus 15 – вигідний Android-флагман із збалансованою продуктивністю та камерами.
Nothing Phone 3a Pro – модель з унікальним дизайном, підсвічуванням Glyph і яскравими корпусами.
Samsung Galaxy Z Flip 7 – найкращий складаний смартфон, який поєднує компактність і потужну начинку.
iPhone Air – найкращий тонкий смартфон із легким корпусом, OLED-екраном і швидким чіпсетом.