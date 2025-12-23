Chrome серед перших: названо найнебезпечніші браузери для приватності користувачів

Популярність веббраузер далеко не завжди гарантує надійний захист персональних даних. Нове дослідження ринку виявило серйозні проблеми з конфіденційністю у провідних продуктів, зокрема у Google Chrome та новітніх переглядачах на базі штучного інтелекту.

Експерти з NeoWin оцінили ризики відстеження дій користувача в інтернеті та склали відповідний антирейтинг браузерів, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Firefox кардинально зміниться – яким буде оновлений браузер

Хто опинився в списку найгірших браузерів?

Згідно зі звітом компанії Digitain, опублікованим у грудні 2025 року, найбільші ризики для приватності несе браузер ChatGPT Atlas.

Це не стало повною несподіванкою, оскільки продукт від OpenAI є новинкою на ринку, проте повна відсутність архітектурних рішень для захисту даних викликає занепокоєння. ChatGPT Atlas провалив усі тести на розділення станів (state partitioning), що означає його неспроможність блокувати відстеження користувачів веб-сайтами між різними сесіями.

За сукупністю трьох метрик – захист від "цифрових відбитків", блокування трекерів та безпека з'єднання – цей браузер отримав 99 балів зі 100 можливих (де вищий бал означає більшу небезпеку).

Що не так з Google Chrome?

Найпопулярніший у світі браузер Google Chrome посів друге місце серед найменш безпечних. Його показники виявилися лише трохи кращими за продукт OpenAI, що призвело до оцінки ризику в 76 балів.

Майже на тому ж рівні опинився Vivaldi з 75 балами, а Microsoft Edge отримав 63 бали, що також свідчить про високий рівень загрози приватності.

Топ-10 браузерів з найгіршим рівнем захисту даних виглядає так:

ChatGPT Atlas – 99 Google Chrome – 76 Vivaldi – 75 Microsoft Edge – 63 Opera – 58 Ungoogled – 55 Mozilla Firefox – 50 Apple Safari – 49 DuckDuckGo – 44 Tor – 40

Чому ШІ браузери небезпечні для вас?

Паруйр Арутюнян, керівник групи цифрового маркетингу в Digitain, зазначив, що нові ШІ-браузери, такі як ChatGPT Atlas та Comet від Perplexity, привертають увагу мільйонів людей через ажіотаж навколо штучного інтелекту.

Хоча ці інструменти пропонують унікальні функції, користувачам варто замислитися над їхньою безпекою. Принцип роботи ШІ базується на зборі та аналізі даних для навчання, тому такі програми можуть збирати значно більше особистої інформації, ніж здається на перший погляд. Наявність інтелектуальних функцій не робить софт автоматично приватним.

Раніше Delivery and Client Success Director у SoftServe, та блогер Ігор Матрофайло розповідав 24 Каналу, що проблема ШІ браузерів, або агентних браузерів у тому, що "технологія є досить сирою".

Я б не радив її використовувати для якихось бізнесових задач, які вимагають доступу до чутливої інформації чи логування в різні системи. Можна поряд з тим використовувати кілька браузерів,

– пояснював Ігор.

То яким же браузером краще користуватися?

Вибір завжди за вами. Зрештою, безпека користувача залежить від самого користувача, тож перш ніж довіряти браузеру і взагалі будь-чому в інтернеті свої дані, краще двічі подумати чи воно вам справді треба.

Втім на противагу лідерам антирейтингу, найкращими варіантами для збереження конфіденційності було названо Brave та Mullvad Browser. Останній є результатом співпраці Mullvad VPN та проєкту Tor і позиціюється як рішення з відкритим кодом, що мінімізує будь-яке відстеження.