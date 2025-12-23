Chrome среди первых: названы самые опасные браузеры для приватности пользователей

Популярность веб-браузеров далеко не всегда гарантирует надежную защиту персональных данных. Новое исследование рынка выявило серьезные проблемы с конфиденциальностью у ведущих продуктов, в частности в Google Chrome и новейших браузерах на базе искусственного интеллекта.

Эксперты из NeoWin оценили риски отслеживания действий пользователя в интернете и составили соответствующий антирейтинг браузеров, рассказывает 24 Канал.

Кто оказался в списке худших браузеров?

Согласно отчету компании Digitain, опубликованным в декабре 2025 года, наибольшие риски для приватности несет браузер ChatGPT Atlas.

Это не стало полной неожиданностью, поскольку продукт от OpenAI является новинкой на рынке, однако полное отсутствие архитектурных решений для защиты данных вызывает беспокойство. ChatGPT Atlas провалил все тесты на разделение состояний (state partitioning), что означает его неспособность блокировать отслеживание пользователей веб-сайтами между различными сессиями.

По совокупности трех метрик – защита от "цифровых отпечатков", блокировка трекеров и безопасность соединения – этот браузер получил 99 баллов из 100 возможных (где высший балл означает большую опасность).

Что не так с Google Chrome?

Самый популярный в мире браузер Google Chrome занял второе место среди наименее безопасных. Его показатели оказались лишь немного лучше продукта OpenAI, что привело к оценке риска в 76 баллов.

Почти на том же уровне оказался Vivaldi с 75 баллами, а Microsoft Edge получил 63 балла, что также свидетельствует о высоком уровне угрозы приватности.

Топ-10 браузеров с наихудшим уровнем защиты данных выглядит так:

ChatGPT Atlas – 99 Google Chrome – 76 Vivaldi – 75 Microsoft Edge – 63 Opera – 58 Ungoogled – 55 Mozilla Firefox – 50 Apple Safari – 49 DuckDuckGo – 44 Tor – 40

Почему ИИ браузеры опасны для вас?

Паруйр Арутюнян, руководитель группы цифрового маркетинга в Digitain, отметил, что новые ИИ-браузеры, такие как ChatGPT Atlas и Comet от Perplexity, привлекают внимание миллионов людей из-за ажиотажа вокруг искусственного интеллекта.

Хотя эти инструменты предлагают уникальные функции, пользователям стоит задуматься над их безопасностью. Принцип работы ИИ базируется на сборе и анализе данных для обучения, поэтому такие программы могут собирать значительно больше личной информации, чем кажется на первый взгляд. Наличие интеллектуальных функций не делает софт автоматически приватным.

Ранее Delivery and Client Success Director в SoftServe, и блогер Игорь Матрофайло рассказывал 24 Каналу, что проблема ИИ браузеров, или агентных браузеров в том, что "технология достаточно сырая".

Я бы не советовал ее использовать для каких-то бизнес задач, которые требуют доступа к чувствительной информации или логирования в различные системы. Можно наряду с тем использовать несколько браузеров,

– объяснял Игорь.

Так каким же браузером лучше пользоваться?

Выбор всегда за вами. В конце концов, безопасность пользователя зависит от самого пользователя, поэтому прежде чем доверять браузеру и вообще чему-либо в интернете свои данные, лучше дважды подумать действительно ли оно вам нужно.

Впрочем в противовес лидерам антирейтинга, лучшими вариантами для сохранения конфиденциальности были названы Brave и Mullvad Browser. Последний является результатом сотрудничества Mullvad VPN и проекта Tor и позиционируется как решение с открытым кодом, что минимизирует любое отслеживание.