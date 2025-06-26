У Резерв+ стався збій
- В Резерв+ стався масштабний збій, користувачі не можуть увійти до застосунку.
- Причина збою невідома, користувачам повідомляють про "технічну помилку".
В Резерв+ стався масштабний збій. Користувачі не можуть увійти до застосунку.
Наразі причина збою невідома. При спробі увійти до застосунку користувачам повідомляють про "технічну помилку" у застосунку, передає 24 Канал.
Дивіться також У ТЦК пояснили, що означає кожен статус у застосунку Резерв+
Що відомо про збій в Резерв+
Вранці 26 червня в Резерв+ стався масштабний збій. Користувачі не можуть увійти до застосунку та скористатися його функціоналом.
У нас технічна проблема. Вибачте, будь ласка, спробуйте ще раз,
– повідомляють у застосунку при спробі входу.
Збій в Резерв+ / Скриншот
Зауважимо, що наразі невідомо, що саме стало причиною збою в роботі застосунку. Щоб уникнути непорозумінь із ТЦК радимо взяти із собою паперові документи.
Нагадаємо, раніше в Міноборони повідомили про те, що в застосунку Резерв+ з'явиться функція оплати штрафів за порушення військового обліку. В такий спосіб хочуть перевести всю взаємодію з ТЦК у цифровий режим.