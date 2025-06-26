У Резерв+ стався збій

В Резерв+ стався масштабний збій. Користувачі не можуть увійти до застосунку.

Наразі причина збою невідома. При спробі увійти до застосунку користувачам повідомляють про "технічну помилку" у застосунку, передає 24 Канал.

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Що відомо про збій в Резерв+

Вранці 26 червня в Резерв+ стався масштабний збій. Користувачі не можуть увійти до застосунку та скористатися його функціоналом.

У нас технічна проблема. Вибачте, будь ласка, спробуйте ще раз,

– повідомляють у застосунку при спробі входу.

Збій в Резерв+ / Скриншот

Зауважимо, що наразі невідомо, що саме стало причиною збою в роботі застосунку. Щоб уникнути непорозумінь із ТЦК радимо взяти із собою паперові документи.

Нагадаємо, раніше в Міноборони повідомили про те, що в застосунку Резерв+ з'явиться функція оплати штрафів за порушення військового обліку. В такий спосіб хочуть перевести всю взаємодію з ТЦК у цифровий режим.