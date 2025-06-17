Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю заступниці міністра оборони України Катерини Черногоренко для Dou. Посадовиця назвала цю функцію "одним із цифрових досягнень року".

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Оплатити штраф від ТЦК можна буде в кілька натискань

У додатку Резерв+ з'явиться функція, за допомогою якої громадяни зможуть сплатити штрафи за порушення військового обліку зі знижкою. Міністерство оборони хоче перевести всю взаємодію з ТЦК у цифровий режим. За допомогою смартфону користувачі зможуть ставати на військовий облік та виконувати інші дії. Процеси мобілізації таким чином хочуть зробити зрозумілими для користувачів.

У Резерв+ вже додали подання заяв на два типи відстрочки. Наступним кроком цифровізації буде оплата штрафів. Сплата адмінштафу в режимі онлайн поміж іншим зменшить навантаження на працівників ТЦК та СП.

Не треба буде йти в ТЦК, брати рахунок, звертатися в банк і повертатися з квитанцією. Людина зможе зробити це в декілька кліків,

– сказала Катерина Черногоренко.

Так, коли функцію введуть в дію, користувач буде бачити в застосунку причини порушення військового обліку, наприклад, якщо він не пройшов ВЛК. Відображатиметься це оповіщення там, де вже відображається червона стрічка з написом "схоже, у вас проблеми з військовим обліком".

Просто в додатку з'явиться кнопка "сплатити штраф". Натиснувши її, людина бачитиме віконце з пропозицією сплатити штраф з 50% знижкою, якщо він робить це добровільно. Далі користувач перевіряє точність даних, на основі яких автоматично формується заява про визнання порушення. Завершується процес підписанням та надсиланням заяви. Повідомлення надходить до ТЦК, де воно опрацьовується і виноситься постанова.

Сплатити штраф громадяни зможуть через платіжну систему. Квитанція про підтвердження оплати зберігатиметься в реєстрі "Оберіг", що унеможливить ігнорування або невиконання зобов'язань.

На початку оплатити онлайн можна буде лише за несвоєчасне оновлення даних. Згодом цю функцію поширять і на інші категорії порушень.