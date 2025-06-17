Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко для Dou. Чиновница назвала эту функцию "одним из цифровых достижений года".

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Оплатить штраф от ТЦК можно будет в несколько нажатий

В приложении Резерв+ появится функция, с помощью которой граждане смогут оплатить штрафы за нарушение воинского учета со скидкой. Министерство обороны хочет перевести все взаимодействие с ТЦК в цифровой режим. С помощью смартфона пользователи смогут становиться на воинский учет и выполнять другие действия. Процессы мобилизации таким образом хотят сделать понятными для пользователей.

В Резерв+ уже добавили подачу заявлений на два типа отсрочки. Следующим шагом цифровизации будет оплата штрафов. Уплата админштафа в режиме онлайн среди прочего уменьшит нагрузку на работников ТЦК и СП.

Не надо будет идти в ТЦК, брать счет, обращаться в банк и возвращаться с квитанцией. Человек сможет сделать это в несколько кликов,

– сказала Екатерина Черногоренко.

Так, когда функцию введут в действие, пользователь будет видеть в приложении причины нарушения воинского учета, например, если он не прошел ВВК. Отображаться это оповещение будет там, где уже отображается красная лента с надписью "похоже, у вас проблемы с военным учетом".

Просто в приложении появится кнопка "оплатить штраф". Нажав ее, человек будет видеть окошко с предложением оплатить штраф с 50% скидкой, если он делает это добровольно. Далее пользователь проверяет точность данных, на основе которых автоматически формируется заявление о признании нарушения. Завершается процесс подписанием и отправкой заявления. Сообщение поступает в ТЦК, где оно обрабатывается и выносится постановление.

Оплатить штраф граждане смогут через платежную систему. Квитанция о подтверждении оплаты будет храниться в реестре "Оберіг", что сделает невозможным игнорирование или невыполнение обязательств.

В начале оплатить онлайн можно будет только за несвоевременное обновление данных. Впоследствии эту функцию распространят и на другие категории нарушений.