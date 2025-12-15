Вчені помітили рідкісного "семирукого" восьминога у глибинах океану

На великій глибині в затоці Монтерей науковці знову зафільмували надзвичайно рідкісного семирукого восьминога. Це лише четверта подібна зустріч для цієї дослідницької команди за майже 40 років спостережень у глибоководних районах океану.

Майже за 700 метрів під поверхнею води в затоці Монтерей, біля узбережжя Каліфорнії, дослідники зафіксували рідкісні кадри семирукого восьминога. Відео опублікували науковці з Інституту досліджень акваріума Монтерей-Бей. На записі видно, як великий восьминіг тримає та поїдає червону медузу у формі шолома – біолюмінесцентну істоту, що уникає сонячного світла. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на phys.org.

Чим унікальна нова знахідка вчених?

Як пише LAtimes, для цієї команди це лише четверте спостереження такого восьминога за приблизно чотири десятиліття. Під час попередньої зустрічі тварина також тримала фрагмент медузи, що допомогло вченим краще зрозуміти незвичний раціон виду, основу якого становлять желеподібні організми.

За словами старшого науковця MBARI Стівена Хеддока, нове спостереження підтвердило попередні висновки. Цього разу восьминіг тримав інший вид медузи, який мешкає на ще більшій глибині, ніж ті, що фіксувалися раніше. Це дало додаткову інформацію про харчові звички виду.

Запис був зроблений 6 листопада за допомогою дистанційно керованого підводного апарата на глибині близько 700 метрів, або приблизно 2 300 футів.

Семирукий восьминіг, відомий у науці як Haliphron atlanticus, насправді має вісім щупалець. Проте у самців одне з них – спеціалізоване і використовується для передачі сперми під час спаровування. Воно зазвичай приховане, через що створюється враження, що щупалець лише сім.

Самки цього виду значно більші за самців. Вони можуть сягати приблизно 396 см у довжину та важити близько 75 кг. Здебільшого ці восьминоги мешкають у так званій сутінковій зоні океану, де світло майже не проникає. Зазвичай це глибини від 200 до 915 метрів.

Стівен Хеддок зізнався, що для нього було надзвичайно захопливо знову побачити цей вид, адже раніше він спостерігав його лише один раз. Особливий інтерес викликає те, що один з найбільших відомих видів восьминогів досягає таких розмірів, харчуючись переважно желеподібними організмами.

