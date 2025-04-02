Рік з чипом у мозку: пацієнт Neuralink розповів, як почуває себе і чи має побічні ефекти

Перший пацієнт, якому встановили нейроімплант Neuralink, повідомив, що за рік використання пристрою не відчув жодних фізичних або психологічних побічних ефектів.

Такий результат дозволяє зробити першу серйозну оцінку технології, яка допомагає людям з паралічем кінцівок отримати незалежність у роботі з комп’ютерами та спілкуванні в соцмережах, розповідає 24 Канал.

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Ноланд Арбо, який не може рухати руками й ногами, поділився своїм досвідом у соцмережі X. Він жартома зазначив, що єдиним "побічним ефектом" стала "ненаситна жага отримати роз'єм для підключення", натякаючи на процес з'єднання імпланта з зовнішньою платформою.

Одна з основних проблем Neuralink – зсув тонких зондових електродів у тканинах мозку через природну рухливість нервових структур. Це може призвести до втрати сигналу вже за кілька годин після операції.

У випадку Арбо 85% зондів змінили своє положення, що вимагає постійного калібрування системи. Він регулярно працює з командою Neuralink, щоб спростити цей процес.

Попри це, імплант довів свою надійність та безпеку. Завдяки йому Арбо відмовився від контролера, який раніше тримав у роті, і тепер керує комп’ютером виключно силою думки. Він грає у стратегії, зокрема Civilization, а також випробовує гоночні симулятори.

Пацієнт вважає, що зможе керувати інвалідним візком за допомогою імпланта і постійно просить розробників додати роботизовану руку для повсякденних завдань. Neuralink поки що тільки розглядає такі можливості, але компанія має намір розширювати кількість користувачів, щоб нейроінтерфейс став звичною технологією.