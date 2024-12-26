Південна Корея хоче запустити державний аналог компанії TSMC, оскільки Samsung не справляється

Як би Samsung не намагалася конкурувати з TSMC на ринку чипів, тайванці завжди на кілька кроків попереду в плані потужності, енергоефективності та в інших показниках процесорів. Тому Південна Корея почала переговори про створення власного державного аналога під назвою KSMC.

Як це буде

Технологічний розрив між Samsung і TSMC збільшився до такої міри, що корейці буквально не можуть конкурувати. Навіть Google, який багато років лишався вірним своєму бізнес-партнеру, з наступного року перейде на процесори від Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Сьогодні тайванський ливарний гігант успішно досягнув 60-відсоткової продуктивності в дослідному виробництві свого 2-нанометрового техпроцесу, тоді як Samsung досі не може запустити свою 3-нанометрову технологію GAA, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Korea Bizwire.

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Оскільки TSMC продовжує завойовувати все більшу частку ринку з кожним кварталом, Південна Корея, як повідомляється, вивчає потенційного конкурента, який буде фінансуватися державою й називатиметься KSMC. План видається дуже амбітним, а початкові інвестиції в проєкт складуть майже 14 мільярдів доларів або 20 трильйонів корейських вон.

Натомість ця затія, якщо вона вдасться, може принести країні 300 трильйонів корейських вон (208 мільярдів доларів США) до 2045 року. Але для цього потрібна ціла мережа заводів з виробництва мікросхем і закупка дорогого обладнання. Наприклад, потрібно буде придбати у компанії ASML літографічні машини, які дозволяють виробляти найсучасніші мікросхеми. Залежно від моделі, такі установки можуть коштувати від 183 мільйонів до доларів до 380 мільйонів за одиницю.

Створення KSMC також допоможе підтримати інші напівпровідникові компанії, які зосереджені на масовому виробництві пластин за старими типами техпроцесів, наприклад, 10 нанометрів.

Схоже, що країна серйозно налаштована на реалізацію цього плану, хоча й були висловлені побоювання щодо здатності KSMC управляти передовими виробничими процесами, перебуваючи під державною підтримкою.