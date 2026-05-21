Машина, що "бачить" здоров'я рослин, здобула відзнаку на престижній садовій виставці

На одній із найвідоміших садових виставок світу несподівано з'явився робот, який аналізує стан рослин за допомогою штучного інтелекту. Його демонстрація привернула увагу відвідувачів і журі та принесла проєкту нагороду.

На престижній виставці Chelsea Flower Show цього року несподіваним учасником став роботизований комплекс, створений науковцями з Великої Британії. Проєкт отримав срібну нагороду Silver Gilt, попри те, що його тематика виходить далеко за межі класичного садівництва. Про це пише Digitaltrends.

Як робот опинився серед квітів і садових експозицій?

Розробку представила University of Lincoln через свій інститут агропродовольчих технологій Lincoln Institute for Agri-Food Technology (LIAT). Експозиція під назвою "RoboCrops: Plant Selection, Beyond the Visible" була розміщена у зоні GreenSTEM – секції, яка об'єднує садівництво, науку, технології та екологічні інновації.

Ідея експозиції полягала у тому, щоб показати, як штучний інтелект і робототехніка можуть змінити підхід до вирощування рослин і селекції культур.

Що саме робить робот у садівництві?

Головним елементом виставки стала система під назвою PhenAIx – роботизований інструмент, який виконує детальний аналіз стану рослин.

Фактично це технологія, яка "сканує" рослини за допомогою високоточних камер і алгоритмів штучного інтелекту. Вона виявляє:

ранні ознаки хвороб;

стрес у рослин через посуху або температуру;

приховані проблеми росту;

потенціал урожайності різних сортів.

За своєю функцією система нагадує медичну діагностику, але для сільськогосподарських культур. Вона дозволяє селекціонерам швидше визначати, які рослини є більш стійкими до складних умов вирощування.

На практиці це може значно прискорити процес створення нових сортів культур, які краще витримують кліматичні зміни.

Чому науковці привезли роботів на квіткову виставку?

Хоча на перший погляд поява робота на садовій виставці виглядає незвично, організатори підкреслюють, що сучасне садівництво вже давно тісно пов'язане з технологіями. Зона GreenSTEM на Chelsea Flower Show створена саме для демонстрації інновацій, які поєднують екологію, біологію, інженерію та цифрові технології.

Представники університету зазначають, що одна з цілей проєкту – зацікавити молодь, особливо тих, хто не розглядає агросферу як кар'єрний шлях. Професор Саймон Пірсон, директор LIAT, підкреслив, що реакція відвідувачів була надзвичайно позитивною, особливо серед школярів і студентів, які вперше побачили, як виглядає "розумне" сільське господарство.

Чи може AI допомогти вирішити продовольчі проблеми?

Дослідники вважають, що подібні технології можуть відіграти важливу роль у майбутньому глобального сільського господарства.

Система PhenAIx дозволяє швидше знаходити рослини, які:

краще витримують спеку;

потребують менше води;

стійкі до посухи;

ефективніше використовують поживні речовини.

Це особливо важливо в умовах змін клімату, коли традиційні методи селекції часто не встигають за швидкістю змін довкілля.

Деякі експерти також зазначають, що такі технології можуть допомогти зменшити навантаження на аграрні системи та зробити виробництво їжі більш стабільним.

Політичний інтерес до агротехнологій?

Інтерес до виставки проявили не лише науковці. Експозицію відвідав і мер Лондона Садік Хан, який обговорив із дослідниками потенціал масштабування подібних технологій для розв'язання глобальних продовольчих викликів.

Його візит підкреслив, що агротех-інновації дедалі частіше стають частиною ширших політичних і економічних дискусій про майбутнє продовольчої безпеки. Виставка показала, що межа між класичним садівництвом і високими технологіями поступово зникає. Те, що ще кілька років тому виглядало як експеримент, сьогодні вже отримує нагороди на міжнародних подіях.

Поєднання робототехніки, штучного інтелекту та біології може суттєво змінити підхід до вирощування рослин – від декоративних садів до глобального виробництва харчів.