Шотландська винокурня найняла робособаку для контролю за витримкою алкоголю

Відомий виробник віскі Dewar’s почав використовувати модифікованого робота Spot для патрулювання своїх величезних складів. Механічний помічник допомагає вирішити проблему непомітних втрат напою, буквально винюхуючи пари спирту за допомогою спеціальних сенсорів.

Нова технологія дозволяє виявляти пошкоджені бочки на ранніх етапах, що значно підвищує ефективність виробництва та зберігає якість алкоголю, пише Wired.

Дивіться також На дотик як людина: у Китаї представили першого у світі реалістичного робота Moya

Якою була проблема?

Традиційне шотландське віскі роками дозріває у дерев'яних бочках, проте саме вони є слабкою ланкою у процесі витримки через часті протікання. Компанія Dewar's має понад 100 складів, у кожному з яких зберігається по 25 000 ємностей. Напій витримується від трьох до дванадцяти років, і за цей час багато бочок починають пропускати вміст.

Існує два типи втрат: явний витік рідини та непомітне випаровування парів, яке називають "часткою ангелів". У нормі шотландське віскі втрачає близько 2% об'єму на рік, але через пошкодження при транспортуванні, розсихання деревини або ослаблення кілець цей процес може прискоритися.

На великих промислових об'єктах бочки стосують вертикально до самої стелі, що робить ручну перевірку кожної з них неможливою.

Як Spot рятує тисячі літрів алкоголю?

Для розв'язання цієї проблеми власник бренду, компанія Bacardi, звернулася до Національного виробничого інституту Шотландії, де запропонували адаптувати робота Spot від Boston Dynamics.

Машина, яку назвали Royal Barkla, коштує 100 000 доларів і оснащена надчутливим електронним "носом" на надрукованому на 3D-принтері маніпуляторі. Робопес обходить склад і реєструє рівень етилового спирту біля кожної місткості, надсилаючи повідомлення у разі виявлення аномалій, розповідає Electronics 360.



Royal Barkla перевіряє склад на предмет випаровування алкоголю / Фото Dewar’s

Це справді допомагає?

Під час реальних випробувань пристрій вказав на 10% бочок, які потребували ремонту. Поки що Royal Barkla має обмеження: він не вміє лазити вгору, тому перевіряє лише нижній ярус заввишки до 1,5 метра. У майбутньому розробники розглядають можливість використання роботів-павуків або дронів для інспекції бочок на верхніх рівнях складів.