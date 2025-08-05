Китайська компанія PNDbotics на Всесвітній конференції зі штучного інтелекту в Шанхаї представила двох роботів-гуманоїдів. Моделі Adam та Adam-U потішили глядачів своїми можливостями, зокрема синхронним танцем. Ця демонстрація покликана продемонструвати поєднання передової робототехніки та систем штучного інтелекту, а також їхню здатність до точної взаємодії.

На виставці WAIC 2025 компанія PNDbotics вперше продемонструвала двох роботів разом: повнорозмірного гуманоїда Adam та його аналога для збору даних Adam-U. Вони виконали синхронний танець, використовуючи технологію захоплення руху, інформує 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.

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Компанія акцентувала на елегантному дизайні, плавних рухах і синергії між апаратним забезпеченням та ШІ.

Танець роботів – дивіться відео:

Які характеристики роботів?

Adam-U – це платформа для збору даних і тренування штучного інтелекту, розроблена спільно з Noitom Robotics та Inspire Robots. Хоча її позиціюють як стаціонарну, на заході вона з'явилася з ногами.

Робот має 31 ступінь свободи, систему бінокулярного зору, його зріст регулюється від 1,35 до 1,77 метра, а вага становить 61 кг. Adam-U вміє маніпулювати предметами, вішати одяг і танцювати. Модель вже доступна для попереднього замовлення за ціною 45000 доларів.

Повнорозмірний гуманоїд Adam має зріст 1,67 метра, важить 60 кг і має до 44 ступенів свободи. Його рухи, схожі на людські, забезпечують алгоритми глибокого навчання з підкріпленням (DRL) та імітаційного навчання.

Робот оснащений 25 запатентованими приводами, які забезпечують плавні та потужні рухи. Завдяки системі управління та спеціальним алгоритмам Adam може балансувати навіть без візуальної інформації.

Команда PNDbotics працює над проєктом з червня 2023 року, постійно вдосконалюючи конструкцію ніг та приводи роботів для роботи в динамічних умовах, наприклад, у заторах чи на нерівних поверхнях.

А тим часом інша китайська компанія UBTECH показала робота, який працює самостійно 24/7 і навіть сам міняє свої батареї. Робот Walker S2 оснащений подвійною системою літієвих акумуляторів, підтримує Wi-Fi та Bluetooth, і призначений для використання на заводах або в громадських місцях.