Компанія VX Logistics, дочірнє підприємство Vanke Group, що частково належить Shenzhen Metro, впровадила 41 автономного робота для доставки товарів до понад 100 магазинів 7-Eleven, розташованих у станціях метро Шеньчженя, розповідає 24 Канал з посиланням на SCMP.

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Ці роботи, що нагадують пінгвінів завдяки своєму дизайну, працюють у непікові години, самостійно пересуваючись на лінії метро. Вони вміють долати платформи, користуватися ліфтами та входити до вагонів поїздів.



Роботи самостійно пересуваються за допомогою метро / Фото Handout

Традиційно доставка до підземних магазинів була складним процесом: працівники мусили перевозити товари вручну через переповнені станції, що призводило до затримок і логістичних проблем. Роботи-пінгвіни вирішують цю проблему, забезпечуючи швидке та ефективне постачання без участі людини. Їхній дизайн не лише функціональний, а й привабливий: LED-обличчя з очима та посмішками викликають захват у пасажирів, особливо у дітей.

На що здатні роботи-пінгвіни?

Кожен робот оснащений передовими технологіями для навігації у складному середовищі метро:

Панорамний лідар – дозволяє точно орієнтуватися на станціях і уникати перешкод.

Система штучного інтелекту – оптимізує маршрути доставки на основі обсягу замовлень, розташування магазинів та розкладу поїздів.

Унікальний шасі – забезпечує можливість перетинати зазори між платформами та входити до ліфтів і вагонів.

За словами Хоу Шанцзе, керівника автоматизації VX Logistics, ці роботи постійно вдосконалюються на основі реальних даних про їхню роботу. У майбутньому планується розширення функціоналу, включно з доставкою різноманітних товарів, від посилок до медичних засобів.

Роботи-пінгвіни не лише полегшують логістику, а й позитивно впливають на досвід пасажирів та працівників магазинів. Компаніям більше не потрібно боротися з нестачею паркувальних місць чи затримками під час пікових годин. Працівники 7-Eleven відзначають, що автоматизація дозволяє їм зосередитися на обслуговуванні клієнтів замість фізичної праці з перевезення товарів.



Роботи доставляють товари до магазинів в метро / Фото Handout

Для пасажирів ці роботи стали справжньою атракцією. Люди фотографують їх, діляться відео в соцмережах, а діти та літні пасажири часто взаємодіють із машинами, сприймаючи їх як дружніх компаньйонів. Це створює позитивне сприйняття технологій у громадському просторі.

Цей проєкт є частиною амбітної ініціативи міста під назвою "Embodied Intelligent Robot Action Plan", запущеної у березні 2025 року. Мета плану – до 2027 року значно розширити використання сервісних та промислових роботів. Шеньчжень, де базуються понад 1600 компаній у сфері робототехніки, прагне стати світовим лідером у цій галузі, інтегруючи автоматизацію у повсякденне життя.

У Китаї роботів активно використовують і для розваг. Наприклад нещодавно Китай провів перший у світі турнір з боксу для роботів. Змагалися чотири команди з роботами G1 від Unitree.