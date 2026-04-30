Моторошно, але з сенсом: маски мільярдерів надягли на робособак у рамках мистецького перформансу

У залах берлінської Нової національної галереї з'явилися незвичні відвідувачі, які змушують замислитися над майбутнім людства. Механічні істоти з дивно знайомими обличчями блукають музеєм, фіксуючи навколишній світ крізь власну призму, що викликає неоднозначну реакцію у публіки та експертів.

Чиї маски з'явилися на роботах?

Останніми днями центральною подією культурного життя Берліна стала інсталяція американського художника Майка Вінкельмана, відомого під псевдонімом Beeple. Його новий проєкт під назвою "Regular Animals" (Звичайні тварини) перетворив музейний простір на майданчик для гострої соціальної критики, пише The Hollywood Reporter.

Головними героями виставки стали чотириногі роботи моделі Unitree Go2, на які автор одягнув гіперреалістичні силіконові маски найвпливовіших людей сучасності, зокрема Ілона Маска, Марка Цукерберга та Джеффа Безоса. Поруч із ними можна побачити механічні втілення легендарних митців Пабло Пікассо та Енді Воргола, північнокорейського диктатора Кім Чен Ина, а також самого автора інсталяції.



Деякі з роботів, які з'явилися на виставці / Зображення Finestre sull'Arte

Ці робопси діють повністю автономно: вони блукають залами, використовуючи інтегровані камери для зйомки оточення. Отримані кадри обробляються штучним інтелектом, налаштованим відповідно до "світогляду" конкретного персонажа.

Наприклад, робот в образі Пікассо видає зображення у стилі кубізму, а "Воргол" генерує поп-арт. Фінальним етапом стає процес друку, який художник іронічно називає "випорожненням": пристрої буквально залишають по собі паперові відбитки побаченого.

У чому головний сенс?

Майк Вінкельман пояснює, що в минулому наше сприйняття світу значною мірою залежало від бачення великих художників, які змінювали погляди на споживацтво чи поп-культуру. Проте сьогодні цю роль перебрали на себе технологічні мільярдери. Вони володіють потужними алгоритмами, які вирішують, що саме ми маємо бачити у своїх стрічках новин, а що ні.

Це величезна влада, яку, здається, ми ще не до кінця зрозуміли, особливо тому, що коли вони хочуть щось змінити, їм не потрібно лобіювати ООН. Їм не потрібно щось проходити через Конгрес чи ЄС, вони просто прокидаються і змінюють ці алгоритми,

– сказав Вінкельман виданню Associated Press.

Таким чином, митець передав той факт, що всі ці впливові люди сучасності – Ілон Маск, Марк Цукерберг, Джефф Безос – ніби переписують реальність на свій лад для всіх нас. І ми це бачимо щодня: один твіт Маска здатен спричинити паніку на ринках, його прихильність до теорій змов веде за собою натовпи, а налаштовані за його уявленням алгоритми соцмережі X навмисно занижають у видачі демократичні наративи на догоду республіканським, що було раніше доведено розслідуванням.

Хто такий Beeple?

Варто зазначити, що Beeple є одним із найуспішніших сучасних художників. Його цифровий колаж "Everydays: The First 5000 Days" був проданий на аукціоні за понад 69 мільйонів доларів, що стало знаковою подією для ринку NFT.



Everydays: The First 5000 Days / Зображення Beeple

Роботи-собаки з нової виставки також мають високу комерційну цінність: п'ять із шести таких скульптур були придбані колекціонерами за 100 000 доларів кожна ще під час дебюту в Маямі, який відбувся у грудні 2025 року, як пише dev.ua.

Хто такі Unitree Go2?

Unitree Go2 – це лінійка сучасних біонічних чотириногих роботів-собак, розроблених китайською компанією Unitree Robotics. Це високотехнологічні пристрої, які поєднують у собі штучний інтелект, передову систему орієнтації у просторі та здатність до складної маневреності.