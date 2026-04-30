Чьи маски появились на роботах?

В последние дни центральным событием культурной жизни Берлина стала инсталляция американского художника Майка Винкельмана, известного под псевдонимом Beeple. Его новый проект под названием "Regular Animals" (Обычные животные) превратил музейное пространство в площадку для острой социальной критики, пишет The Hollywood Reporter.

Главными героями выставки стали четвероногие роботы модели Unitree Go2, на которые автор одел гиперреалистичные силиконовые маски самых влиятельных людей современности, в частности Илона Маска, Марка Цукерберга и Джеффа Безоса. Рядом с ними можно увидеть механические воплощения легендарных художников Пабло Пикассо и Энди Уорхола, северокорейского диктатора Ким Чен Ына, а также самого автора инсталляции.



Некоторые из роботов, которые появились на выставке / Изображение Finestre sull'Arte

Эти робопсы действуют полностью автономно: они блуждают по залам, используя интегрированные камеры для съемки окружения. Полученные кадры обрабатываются искусственным интеллектом, настроенным в соответствии с "мировоззрением" конкретного персонажа.

Например, робот в образе Пикассо выдает изображения в стиле кубизма, а "Уорхол" генерирует поп-арт. Финальным этапом становится процесс печати, который художник иронично называет "опорожнением": устройства буквально оставляют после себя бумажные отпечатки увиденного.

Как это выглядит: смотрите видео

В чем главный смысл?

Майк Винкельман объясняет, что в прошлом наше восприятие мира в значительной степени зависело от видения великих художников, которые меняли взгляды на потребительство или поп-культуру. Однако сегодня эту роль взяли на себя технологические миллиардеры. Они обладают мощными алгоритмами, которые решают, что именно мы должны видеть в своих лентах новостей, а что нет.

Это огромная власть, которую, кажется, мы еще не до конца поняли, особенно потому, что когда они хотят что-то изменить, им не нужно лоббировать ООН. Им не нужно что-то проходить через Конгресс или ЕС, они просто просыпаются и меняют эти алгоритмы,

– сказал Винкельман изданию Associated Press.

Таким образом, художник передал тот факт, что все эти влиятельные люди современности – Илон Маск, Марк Цукерберг, Джефф Безос – будто переписывают реальность на свой лад для всех нас. И мы это видим каждый день: один твит Маска способен вызвать панику на рынках, его приверженность теориям заговоров ведет за собой толпы, а настроенные по его представлению алгоритмы соцсети X намеренно занижают в выдаче демократические нарративы в угоду республиканским, что было ранее доказано расследованием.

Кто такой Beeple?

Стоит отметить, что Beeple является одним из самых успешных современных художников. Его цифровой коллаж "Everydays: The First 5000 Days" был продан на аукционе за более 69 миллионов долларов, что стало знаковым событием для рынка NFT.



Everydays: The First 5000 Days / Изображение Beeple

Работы-собаки с новой выставки также имеют высокую коммерческую ценность: пять из шести таких скульптур были приобретены коллекционерами за 100 000 долларов каждая еще во время дебюта в Майами, который состоялся в декабре 2025 года, как пишет dev.ua.

Кто такие Unitree Go2?

Unitree Go2 – это линейка современных бионических четвероногих роботов-собак, разработанных китайской компанией Unitree Robotics. Это высокотехнологичные устройства, которые сочетают в себе искусственный интеллект, передовую систему ориентации в пространстве и способность к сложной маневренности.