На що здатен робопес

Unitree зробила Unitree Go 2 доступним для ширшої аудиторії, запропонувавши попередні замовлення всього за 1600 доларів. З урахуванням доставки та мита, загальна вартість для жителів США становить близько 2400 доларів, що робить його набагато бюджетнішим варіантом, ніж інші аналогічні роботи.

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При висоті 40,6 см, довжині 68,6 см і вазі 15 кг, Unitree Go 2 може похвалитися вражаючими характеристиками. Він оснащений камерою, ліхтариком і лідарним датчиком, що обертається на 360°. Крім того, робота-собаку приводять у рух 12 двигунів, по три на кожну ногу, що дозволяє йому плавно маневрувати на різних поверхнях і виконувати трюки, подібні до трюків справжнього собаки.

Акумулятор ємністю 8000 мАг забезпечує Unitree Go 2 пристойні 1-2 години автономної роботи. Крім того, робот підтримує Wi-Fi 6 і Bluetooth, що забезпечує безперебійне підключення. З максимальною швидкістю 2,5 метри на секунду, робопод здатен пересуватися по складних ландшафтах, включаючи сходи та скелясті поверхні. Здатність стояти і танцювати на двох ногах, а також виконувати сальто додає до його репертуару нотку розваги.

Робот Unitree Go 2: дивіться відео

Pro версія Unitree Go 2

Для тих, хто шукає більш просунуті функції, версія Unitree Go 2 Pro вартістю 2800 доларів пропонує чат-бот на основі штучного інтелекту, "бездротовий модуль відстеження векторного позиціонування" для точного виконання команд, а також вбудовані динаміки та мікрофон для голосових команд, відтворення медіа та функцій інтеркому. Оновлена модель також має потужніший процесор, підтримку 4G та збільшену швидкість, що дозволяє йому рухатися зі швидкістю 3,5 метри за секунду.

Крім того, в портфоліо Unitree є модель EDU robops, яка може похвалитися вражаючою швидкістю до 5 м/с. Він оснащений акумулятором на 15 000 мАг та унікальним датчиком "сили на кінці лапи", що покращує його здатність виконувати трюки та маневри.

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Завдяки вражаючому набору функцій та доступній ціні, Unitree Go 2 неодмінно приверне увагу як ентузіастів технологій, так і шанувальників робототехніки. Оскільки попит на роботизованих компаньйонів і помічників продовжує зростати, інновації Unitree, ймовірно, відіграватимуть значну роль у формуванні майбутнього споживчої робототехніки.