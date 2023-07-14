Розробку представила китайська компанія Fourier Intelligence. Здебільшого її технології застосовують у медичній сфері для реабілітації важких хворих, а також пацієнтів із порушенням рухових функцій – від пристроїв для тренування суглобів кистей до екзоскелетів, що допомагають ходити.
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Робот GR-1
- Зріст GR-1 становить 165 сантиметрів при вазі 55 кілограмів.
- Замість обличчя у нього досить великий дисплей, на якому буде відображатися інформація.
- Максимальна швидкість пересування під час ходьби – 5 кілометрів за годину. Цього достатньо, щоб неспішно супроводжувати пацієнта, який повільно йде.
- Ходити роботу допомагають електроприводи з 40 ступенями свободи.
Робот GR-1 / Фото Fourier Intelligence
Такі характеристики дають змогу з легкістю допомагати укладати пацієнтів або стати опорою під час посадки в крісло. Також GR-1 допоможе самотнім людям у домашніх справах. Робота можна запрограмувати тримати посуд і виконувати інші побутові дії.
Робот GR-1 / Фото Fourier Intelligence
Проєкт розпочали ще у 2019 році. З 2021 року компанія працює над збільшенням можливостей прототипів. Наразі інженери Fourier Intelligence намагаються навчити GR-1 орієнтуватися в незнайомому місці та самостійно виконувати команди, без попереднього програмування.
Компанія планує створити близько 100 роботів до кінця року. Однак вирушать вони не на допомогу людям, а в науково-дослідні лабораторії, де дослідники займуться їхнім навчанням.
Демонстрація робота: відео