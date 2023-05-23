Що відомо про нового робота

В основі інтелекту Phoenix лежить керуюча платформа "Carbon" (Вуглець) – як натяк на схожість із життям на Землі на основі вуглецю.

Цікаво Робот-гуманоїд Tesla Bot отримав оновлення і став ще більше схожим на людину

Phoenix наразі не вміє ходити, з цим у його розробників певні проблеми, тому робот переміщується на колісному шасі зі швидкістю до 5 кілометрів за годину.

Його верхні кінцівки мають двадцять ступенів свободи й рухаються подібно до рук людини.

При власному зрості в 170 сантиметрів і вазі в 70 кілограмів робот може переміщати вантажі вагою до 25 кілограмів.

Він забезпечений імітатором тактильних відчуттів, тому може розпізнавати предмети "на дотик" для докладання до них пропорційної сили.



Робот Phoenix / Фото Sanctuary AI

Спочатку людина в екзоскелеті навчає робота Phoenix, виконуючи різні маніпуляції, а система Carbon запам'ятовує її рухи. Після кількох підходів робот фіксує послідовність маневрів і надалі може виконувати їх самостійно. Наразі він упевнено виконує майже весь спектр завдань складського робітника і, ймовірно, згодом зможе його замінити.

Для орієнтації на місцевості та сприйняття команд Phoenix використовує розширену мовну модель, що дозволяє йому розуміти запити природною мовою. Ця модель імітує людське мислення, а робот застосовує її для вибору пріоритетів у своїй діяльності.

Презентаційний ролик Phoenix: відео