Як працює HMR

Сферична рама HMR має чудову особливість – вона здатна дещо деформуватися, виконуючи роль амортизатора під час приземлення. Ця унікальна характеристика не тільки захищає електронні компоненти від поштовхів і вібрацій під час руху по нерівностях, а й підвищує безпеку апарату при роботі в безпосередній близькості від людей. Крім того, в режимі польоту рама слугує захисним кожухом для гвинтів, що ще більше підвищує загальну безпеку робота.

Дивіться також У Китаї створили робота-гуманоїда, який може легко конкурувати з Boston Dynamics

Розроблений для автономної роботи, HMR пропонує різні способи транспортування. В першу чергу, він використовує економічно ефективний наземний спосіб переміщення. Однак, коли робот стикається зі значними перешкодами або крутими схилами, він без зусиль злітає в повітря. Важливо зазначити, що споживання батареї збільшується у п'ять разів, коли HMR перебуває в режимі польоту.

Демонстрація можливостей HMR: дивіться відео

Чим буде корисний HMR

Творці проєкту передбачають безліч практичних застосувань для оригінальної розробки. Наприклад, HMR може слугувати роботом для інспекції труб, без зусиль долаючи вертикальні ділянки, недоступні для колісних транспортних засобів. У гірничодобувній промисловості він може використовуватися для інспекції шахт, легко орієнтуючись у підступному підземному середовищі. Крім того, HMR може бути корисним для військового сектору, оскільки кілька таких роботів можуть запропонувати різноманітні варіанти огляду для виявлення цілей.

А тим часом ШІ змінить хід війни, а третина збройних сил США буде роботизована, – Марк Міллі

Щоб запустити цю незвичну машину у виробництво, було розпочато краудфандингову кампанію. Ця кампанія спрямована на підтримку людей, які визнають потенціал HMR і бажають зробити свій внесок у його реалізацію. Завдяки багатообіцяючим можливостям, які він відкриває в різних галузях промисловості, HMR здатен докорінно змінити наш підхід до наземних і повітряних операцій.