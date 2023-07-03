Генерал Міллі наголосив на важливості оптимізації технологічних досягнень, у тому числі ШІ, для військового застосування. Мета полягає у тому, щоб зберегти нинішню вирішальну перевагу, яку має армія США. У своєму виступі він наголосив, що першочерговою метою цих зусиль є стримування війни великих держав, а не активна участь у ній.

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Генерал Міллі детально зупинився на впливі ШІ у військовій сфері. Він заявив, що технології, здатні навіть відтворювати емоції, матимуть глибокий вплив на військові операції.

Хоча швидка інтеграція цієї нової технології і її пристосованість до військових цілей залишаються відкритими питаннями, генерал Міллі запевнив громадськість, що прогрес неминучий. Він послався на прогнози експертів, які припускають, що військове застосування ШІ-технологій може відбутися протягом наступних п'яти років. Міллі наголосив на необхідності бути в авангарді розвитку ШІ, зазначивши, що ця технологія може бути використана супротивниками, тому Сполученим Штатам вигідно бути лідером у цій галузі.

Міллі також наголосив на значній ролі, яку робототехніка відіграватиме в майбутньому безпілотних літальних апаратів, морських і наземних операцій. Він зауважив, що швидко наближається ера, коли танки і кораблі ВМС більше не потребуватимуть людських екіпажів. Ця заява свідчить про значний зсув у бік використання автономних технологій у військових діях.

Побоювання щодо стрімкого розвитку ШІ

Відповідаючи на занепокоєння щодо потенційних можливостей ШІ, генерал Міллі раніше вже наголошував на позиції США щодо збереження здатності людини приймати рішення під час війни. В інтерв'ю NPR він зазначив, що Сполучені Штати прагнуть до того, щоб люди, а не комп'ютери, продовжували приймати рішення, що стосуються життя і смерті, на полі бою. Міллі протиставив цю позицію позиції "ворожих країн", стверджуючи, що політика США спрямована на збереження участі людини в процесі прийняття рішень.

Генерал Міллі визнав, що війна зазнала значної трансформації завдяки технологічному прогресу, що знаменує собою відхід від традиційних парадигм. Він наголосив на необхідності модернізації збройних сил США для збереження свого домінування перед обличчям нових загроз. Таким чином США прагнуть стримувати потенційну агресію з боку будь-якої майбутньої великої держави, яка може становити загрозу американським інтересам.

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Майбутня доктрина довгострокової модернізації, що охоплює ШІ і квантові обчислення, є важливим кроком для Збройних сил США. В умовах стрімкого розвитку технологій Сполучені Штати прагнуть використати ці досягнення для захисту своїх інтересів національної безпеки і збереження військової переваги в глобальному ландшафті, що постійно змінюється.