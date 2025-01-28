Китайські роботи UBTech з’являться на заводах вже цього року

Китайська робототехнічна індустрія стрімко розвивається. Компанія UBTech, заснована у 2012 році, планує вже до кінця року постачати роботів-гуманоїдів на підприємства своїх партнерів у великих кількостях.

UBTech має намір до кінця 2025 року доставити від 500 до 1000 роботів серії Walker S на заводи клієнтів, зокрема у логістичні центри, автомобільні заводи китайських виробників електрокарів і на фабрики тайванської компанії Foxconn – найбільшого контрактного виробника електроніки Apple, повідомляє 24 Канал з посиланням на South China Morning Post.

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За даними видання, до 60% постачань складатимуть роботи другої генерації Walker S2, які будуть легшими та вантажопідйомнішими за своїх попередників. Роботи вже проходять тестування на автомобільних підприємствах, де їх залучають переважно для переміщення вантажів.

На думку UBTech, використання гуманоїдних роботів на заводах є доцільним завдяки передбачуваному середовищу цих об’єктів. Закрите виробниче середовище дозволяє навчити роботів виконувати чіткі функції, уникаючи складнощів адаптації до непередбачуваних ситуацій повсякденного життя.

Однак компанія планує у майбутньому зробити таких роботів доступними і для побутового використання.

Цього року UBTech також представить третє покоління своїх роботів-гуманоїдів – Walker S3. Проте навчання роботів для виконання обов’язків на підприємствах Foxconn займе більше часу порівняно з їх адаптацією до задач автомобільної промисловості.

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Попри зростання конкуренції у китайській робототехнічній індустрії, багато компаній, включаючи UBTech, залишаються збитковими. У 2024 році UBTech скоротила свої втрати до 70,5 мільйона доларів, але так і не змогла вийти на прибуток.

Як зазначають у компанії, їхнім пріоритетом є інвестиції у розвиток штучного інтелекту для робототехніки, а не отримання прибутку в короткостроковій перспективі.