UBTech намерена до конца 2025 года доставить от 500 до 1000 роботов серии Walker S на заводы клиентов, в частности в логистические центры, автомобильные заводы китайских производителей электрокаров и на фабрики тайваньской компании Foxconn – крупнейшего контрактного производителя электроники Apple, сообщает 24 Канал со ссылкой на South China Morning Post.

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По данным издания, до 60% поставок будут составлять роботы второй генерации Walker S2, которые будут легче и грузоподъемнее своих предшественников. Роботы уже проходят тестирование на автомобильных предприятиях, где их привлекают преимущественно для перемещения грузов.

По мнению UBTech, использование гуманоидных роботов на заводах целесообразно благодаря предсказуемой среде этих объектов. Закрытая производственная среда позволяет научить роботов выполнять четкие функции, избегая сложностей адаптации к непредсказуемым ситуациям повседневной жизни.

Однако компания планирует в будущем сделать таких роботов доступными и для бытового использования.

В этом году UBTech также представит третье поколение своих роботов-гуманоидов – Walker S3. Однако обучение роботов для выполнения обязанностей на предприятиях Foxconn займет больше времени по сравнению с их адаптацией к задачам автомобильной промышленности.

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Несмотря на рост конкуренции в китайской робототехнической индустрии, многие компании, включая UBTech, остаются убыточными. В 2024 году UBTech сократила свои потери до 70,5 миллиона долларов, но так и не смогла выйти на прибыль.

Как отмечают в компании, их приоритетом являются инвестиции в развитие искусственного интеллекта для робототехники, а не получение прибыли в краткосрочной перспективе.