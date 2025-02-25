У роботі застосунку "Приват24" трапилися збої

Користувачі "Приват24" помітили збої в роботі застосунку. Зокрема, вони скаржаться на те, що не можуть увійти в додаток.

Про перші збої в роботі стало відомо близько 18:15. Про це повідомляє 24 Канал.

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Про які збої в роботі застосунку повідомляють користувачі

Користувачі "Приват24" масово скаржаться на роботу застосунку. Зокрема, під час спроби ввійти в додаток "Приват24" повідомляє про помилку, а на екрані з'являється сповіщення: "Помилка виконання операції. Будь ласка, повторіть пізніше."



Збої в роботі "Приват24" / Скриншот телеграм-каналу "Реальний Київ"

Зазначимо, що раніше в соцмережах повідомляли про масштабний збій у роботі "Нової Пошти". Удень 20 лютого у різних областях України люди не могли ні прийняти, ні відправити посилку через те, що система зависла. Окрім цього, в деяких користувачів не відкривався мобільний додаток.

Однак, така проблема виникла не у всіх, хто користувався застосунком. Пізніше на сайті "Нової Пошти" повідомили, що усі системи та сервіси відновили роботу, а також перепросили за незручності.