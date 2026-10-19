Росія знищила дата-центр "Датагруп"

Росія вдарила по українському дата-центру "Датагруп". Компанія повідомляє, що відновлення та подальша робота неможливі.

Що відомо про атаку та наслідки

У своєму Facebook компанія написала, що співробітники дата-центру не постраждали. Тим часом клієнти продовжують отримувати доступ до сервісів з резервних майданчиків.

Внаслідок нічної балістичної атаки повністю виведені з ладу обладнання та інфраструктура дата-центру "Датагруп". На жаль, його відновлення та подальша робота неможливі,

– написали в офіційній заяві.

"Датагруп" – українська телекомунікаційна компанія, яка надає послуги передавання даних, доступу до інтернету, розміщення серверного обладнання та хмарних обчислень. Її інфраструктура призначена для обслуговування як приватних компаній, так і великих корпоративних замовників, державних установ та операторів зв'язку. Компанія працює більш ніж у 90 населених пунктах України й пропонує понад 100 електронних комунікаційних послуг.

Важливо розрізняти "Датагруп" як телекомунікаційного оператора та її дата-центри як частину інфраструктури для зберігання й оброблення інформації. Компанія не лише надає приміщення та технічні умови для серверів, а й пропонує клієнтам віртуальні сервери, хмарні ресурси та мережеві рішення, які дають змогу працювати з даними без необхідності самостійно будувати й обслуговувати власну серверну інфраструктуру.

Відомо, що компанія має щонайменше кілька майданчиків. Її мережа охоплює міста в різних частинах країни. Серед них Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Харків, Запоріжжя, Вінниця, Полтава, Черкаси, Миколаїв, Рівне, Луцьк, Хмельницький та інші міста.

Мережа "Датагруп" також виходить за межі України. Компанія має вузли та канали зв'язку в європейських бізнес-центрах, а для корпоративних клієнтів пропонує хмарні ресурси як в Україні, так і за кордоном. Зокрема, у її портфелі є хмарна інфраструктура у Франкфурті-на-Майні та рішення з використанням партнерських дата-центрів у Латвії. Доступні також сервіси міжнародних постачальників, серед яких Microsoft Azure і Google Cloud.