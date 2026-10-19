Що відомо про атаку та наслідки

У своєму Facebook компанія написала, що співробітники дата-центру не постраждали. Тим часом клієнти продовжують отримувати доступ до сервісів з резервних майданчиків.

Внаслідок нічної балістичної атаки повністю виведені з ладу обладнання та інфраструктура дата-центру "Датагруп". На жаль, його відновлення та подальша робота неможливі,

– написали в офіційній заяві.

"Датагруп" – українська телекомунікаційна компанія, яка надає послуги передавання даних, доступу до інтернету, розміщення серверного обладнання та хмарних обчислень. Її інфраструктура призначена для обслуговування як приватних компаній, так і великих корпоративних замовників, державних установ та операторів зв'язку. Компанія працює більш ніж у 90 населених пунктах України й пропонує понад 100 електронних комунікаційних послуг.

Важливо розрізняти "Датагруп" як телекомунікаційного оператора та її дата-центри як частину інфраструктури для зберігання й оброблення інформації. Компанія не лише надає приміщення та технічні умови для серверів, а й пропонує клієнтам віртуальні сервери, хмарні ресурси та мережеві рішення, які дають змогу працювати з даними без необхідності самостійно будувати й обслуговувати власну серверну інфраструктуру.

Відомо, що компанія має щонайменше кілька майданчиків. Її мережа охоплює міста в різних частинах країни. Серед них Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Харків, Запоріжжя, Вінниця, Полтава, Черкаси, Миколаїв, Рівне, Луцьк, Хмельницький та інші міста.

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Мережа "Датагруп" також виходить за межі України. Компанія має вузли та канали зв'язку в європейських бізнес-центрах, а для корпоративних клієнтів пропонує хмарні ресурси як в Україні, так і за кордоном. Зокрема, у її портфелі є хмарна інфраструктура у Франкфурті-на-Майні та рішення з використанням партнерських дата-центрів у Латвії. Доступні також сервіси міжнародних постачальників, серед яких Microsoft Azure і Google Cloud.