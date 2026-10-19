Что известно об атаке и ее последствиях

В своем Facebook компания сообщила, что сотрудники дата-центра не пострадали. Тем временем клиенты продолжают получать доступ к сервисам с резервных площадок.

В результате ночной баллистической атаки полностью выведены из строя оборудование и инфраструктура дата-центра "Датагруп". К сожалению, его восстановление и дальнейшая работа невозможны,

– говорится в официальном заявлении.

"Датагруп" – украинская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги передачи данных, доступа к интернету, размещения серверного оборудования и облачных вычислений. Ее инфраструктура предназначена для обслуживания как частных компаний, так и больших корпоративных заказчиков, государственных учреждений и операторов связи. Компания работает более чем в 90 населенных пунктах Украины и предлагает свыше 100 электронных коммуникационных услуг.

Важно различать "Датагруп" как телекоммуникационного оператора и ее дата-центры как часть инфраструктуры для хранения и обработки информации. Компания не только предоставляет помещения и технические условия для серверов, но и предлагает клиентам виртуальные серверы, облачные ресурсы и сетевые решения, которые позволяют работать с данными без необходимости самостоятельно создавать и обслуживать собственную серверную инфраструктуру.

Известно, что у компании есть как минимум несколько площадок. Ее сеть охватывает города в разных частях страны. Среди них Киев, Львов, Днепр, Одесса, Харьков, Запорожье, Винница, Полтава, Черкассы, Николаев, Ровно, Луцк, Хмельницкий и другие города.

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Сеть "Датагруп" также выходит за пределы Украины. Компания имеет узлы и каналы связи в европейских бизнес-центрах, а для корпоративных клиентов предлагает облачные ресурсы как в Украине, так и за рубежом. В частности, в ее портфеле есть облачная инфраструктура во Франкфурте-на-Майне и решения с использованием партнерских дата-центров в Латвии. Доступны также сервисы международных поставщиков, среди которых Microsoft Azure и Google Cloud.