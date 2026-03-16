Початолось блокування Telegram – в Росії фіксують збої в роботі месенджеру

У Росії з'явилися перші ознаки обмеження доступу до Telegram. Користувачі повідомляють про затримки повідомлень і перебої, особливо під час використання мобільного інтернету. Кількість скарг різко зросла, а експерти припускають тестування блокування.

IT-фахівці вважають, що в Росії вже стартували заходи з обмеження роботи Telegram. За їхніми словами, користувачі масово стикаються з проблемами під час надсилання та отримання повідомлень, а через мобільні мережі сервіс часто працює нестабільно або зовсім недоступний. Про це пише російський Kommersant.

Різке зростання скарг підтверджують дані російського порталу "Сбой.рф". Лише за вихідні там зафіксували десятки тисяч повідомлень про неполадки: приблизно 12 тисяч у неділю та майже 6 тисяч у суботу.

Як пише Челны ТВ, експерти звертають увагу, що ситуація відрізняється залежно від регіону та оператора зв’язку. Така нерівномірність може свідчити про поетапне впровадження обмежень або тестування механізмів блокування.

Раніше російські медіа повідомляли, що повне блокування месенджера можуть запровадити на початку квітня. Наразі користувачі вже стикаються із затримками доставки повідомлень і проблемами доступу до сервісу з російських IP-адрес.

Офіційного підтвердження повномасштабної заборони поки немає, однак поточні перебої можуть бути підготовчим етапом перед жорсткішими обмеженнями.