Таємничий російський супутник розвалився на орбіті, залишивши хмару уламків

Супутник "Космос 2499" розпався на частини ще на початку січня, за даними Космічних сил США. Хмара уламків, що залишилася після нього, перебуватиме на навколоземній орбіті принаймні деякий час.

За даними 18-ї ескадрильї космічної оборони Космічних сил США (SDS), яка відстежує на орбіті об'єкти, створені людиною, апарат розпався в ніч на 3 січня. У результаті розпаду утворилося щонайменше 85 уламків, які можна відстежити.

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Що відомо

Хмара космічного сміття зараз обертається на висоті 1169 кілометрів над поверхнею планети. На такій висоті знадобиться століття або й більше, щоб атмосфера збила ці уламки вниз.

SDS не береться вгадувати причини розпаду, але це далеко не єдина загадка, що оточує "Космос 2499":

Супутник був запущений на навколоземну орбіту в травні 2014 року російською ракетою-носієм разом із трьома військовими супутниками зв'язку.

Космос 2499 не був офіційно внесений до пускового маніфесту , тож про його запуск ніхто не знав.

, тож про його запуск ніхто не знав. Американські супутникові трекери спочатку каталогізували його як уламок під назвою "Об'єкт Е". Але потім ці "уламки" почали здійснювати маневри.

Уже в жовтні США офіційно перекласифікували "Об'єкт Е" в "корисне навантаження" й занесли до каталогу як "COSMOS 2499". Відтоді орбітальні параметри невідомого супутника почали перевіряти три або чотири рази на день.

9 листопада 2014 року "COSMOS 2499" наблизився до російського розгінного блоку "Бриз-М", який є складовою ракет "Рокот" – саме на такій запускали й цей супутник. Тоді він підлетів усього на 0,76 кілометра. Незабаром він віддалився, однак уже 25 листопада це повторилося: апарат підійшов іще ближче, на відстань 0,53 кілометра до корпусу ракети. Така активність призвела до припущень, що "Космос 2499" випробовує технологію, яка могла б дозволити космічним апаратам переслідувати й, можливо, навіть виводити з ладу інші супутники.

Але тепер маневрування "Космосу 2499" закінчилися, оскільки супутник самознищився. Його "смерть" додала ще більше сміття в і без того засмічене середовище.