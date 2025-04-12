"Рожева повня" вже над Україною: явище бачать у різних областях

Над Україною ввечері 12 квітня зійшла "рожева повня". У мережі вже активно діляться фото з цим цікавим астрономічним явищем.

"Рожевий Місяць" уже зафіксували як на Заході України, так і на Півдні, передає 24 Канал.

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Якою була "рожева повня" в Україні 12 квітня

"Рожева повня" вже зійшла у деяких областях нашої держави. Зокрема, Місяць незвичного кольору бачили вже на Прикарпатті, на Рівненщині та Івано-Франківщині.

"Рожева повня" на Рівненщині / Фото Софії Рожик, 24 Канал

Цікаво, що цього разу, так звана "квітнева повня" буде особливою. Супутник Землі перебуватиме на максимально далекій відстані від нашої планети (апогей). Тож матиме менш яскравий вигляд і буде меншим, ніж зазвичай.

"Рожевий Місяць" уже бачили на Прикарпатті та Одещині / Фото з місцевих телеграм-каналів

Пік повні буде 13 квітня о 02:22 за київським часом. Саме астрономічне явище відбувається в сузір'ї Діви поруч із зіркою Спіка. Саме вона традиційно допомагає визначити дату Великодня – у 2025 році він припадає на 20 квітня.

Поруч із місяцем також можна буде побачити яскраву планету Юпітер.

До слова, нещодавно над Україною сходив червоний Місяць. Земний супутник мав такий колір через повне місячне затемнення, тобто відбите світло Сонця світилом.