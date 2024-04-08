Астрономи зі США запропонували оптимальний маршрут для польотів за межі Сонячної системи

Нещодавно вчені зі Сполучених Штатів Америки запропонували ефективніший маршрут, яким можна скористатися для того, щоб покинути межі нашої Сонячної системи. Його можна використати для того, щоб дослідити невловимі межі геліосфери – магнітного щита, що захищає нашу зоряну систему від галактичного космічного проміння.

Точні розміри геліосфери довгий час спантеличували астрономів, заважаючи зрозуміти її роль у захисті планет від космічного випромінювання. Не виходячи за межі Сонячної системи, зрозуміти межі цього щита справді важко.

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Сара Спітцер, провідна авторка дослідження, опублікованого в журналі Frontiers in Astronomy and Space Sciences, зазначає, що це подібно до спроби осягнути акваріум зсередини.

Запропонований оптимальний шлях для космічних зондів проходить через хвостову частину краплеподібної мантії Сонячної системи. Ця траєкторія, на думку дослідників, дає найкращу можливість зібрати важливі дані про взаємодію між геліосферою та міжзоряною речовиною, включаючи плазму, пил та нейтральні частинки.

Хоча попередні місії, такі як "Вояджер-1" і "Вояджер-2", виходили за межі Сонячної системи, їхня здатність збирати дані про плазму з часом зменшилася. Усвідомлюючи потребу в нових місіях, понад тисячу вчених зібралися в 2021 році, щоб обговорити відправлення космічного апарату за межі геліосфери.

Хоча консенсус схилявся до траєкторії майже на 45 градусів убік від передньої частини мантії Сонячної системи, американські вчені виступають за інший підхід. Проаналізувавши шість потенційних траєкторій, вони виступають за маршрут, який перетинає фланг геліосфери в напрямку до хвоста, стверджуючи, що цей шлях дасть максимальну наукову віддачу.

Марк Корнблуф (Mark Kornbloof), співавтор статті та дослідник Бостонського університету, порівняв вибір траєкторії з розумінням розмірів власного будинку, припустивши, що якщо вийти через бічні двері, то можна отримати більш повне уявлення про будинок, ніж просто сфотографувати його з парадного входу.

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Крім того, запропонований маршрут може полегшити збір і порівняння зразків міжзоряної плазми як всередині, так і за межами геліосфери. Передбачуваний космічний апарат для таких місій має бути спроєктований таким чином, щоб працювати щонайменше 50 років і долати відстані від 400 до 1 000 астрономічних одиниць.