Точные размеры гелиосферы долгое время озадачивали астрономов, мешая понять её роль в защите планет от космического излучения. Не выходя за пределы Солнечной системы, понять границы этого щита действительно трудно.

А тем временем Посмотрите, как аппарат NASA пролетает прямо через корональный выброс массы Солнца

Сара Спитцер, ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Astronomy and Space Sciences, отмечает, что это подобно попытке постичь аквариум изнутри.

Предложенный оптимальный путь для космических зондов проходит через хвостовую часть каплевидной мантии Солнечной системы. Эта траектория, по мнению исследователей, дает лучшую возможность собрать важные данные о взаимодействии между гелиосферой и межзвездным веществом, включая плазму, пыль и нейтральные частицы.

Хотя предыдущие миссии, такие как "Вояджер-1" і "Вояджер-2", выходили за пределы Солнечной системы, их способность собирать данные о плазме со временем уменьшилась. Осознавая потребность в новых миссиях, более тысячи ученых собрались в 2021 году, чтобы обсудить отправку космического аппарата за пределы гелиосферы.

Хотя консенсус склонялся к траектории почти на 45 градусов в сторону от передней части мантии Солнечной системы, американские ученые выступают за другой подход. Проанализировав шесть потенциальных траекторий, они выступают за маршрут, который пересекает фланг гелиосферы в направлении к хвосту, утверждая, что этот путь даст максимальную научную отдачу.

Марк Корнблуф (Mark Kornbloof), соавтор статьи и исследователь Бостонского университета, сравнил выбор траектории с пониманием размеров собственного дома, предположив, что если выйти через боковую дверь, то можно получить более полное представление о доме, чем просто сфотографировать его с парадного входа.

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Кроме того, предложенный маршрут может облегчить сбор и сравнение образцов межзвездной плазмы как внутри, так и за пределами гелиосферы. Предполагаемый космический аппарат для таких миссий должен быть спроектирован таким образом, чтобы работать не менее 50 лет и преодолевать расстояния от 400 до 1 000 астрономических единиц.