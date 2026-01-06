Загадка віком 70 років: учені розшифрували найскладніший код сувоїв Мертвого моря

Протягом десятиліть науковці намагалися розгадати таємничі символи на двох пошкоджених фрагментах стародавніх єврейських рукописів. Ці тексти, створені понад дві тисячі років тому, здавалися абсолютно нечитабельними через незрозумілий алфавіт та жахливий стан збереження. Тепер прорив здійснено.

Що приховували нерозшифровані фрагменти сувоїв?

Науковець з Нідерландів Еммануель Олівейро з університету Гронінгена зумів розв'язати головоломку, яка не давала спокою дослідникам від часів перших знахідок у печерах біля Західного берега у 1947 – 1956 роках. Йдеться про фрагменти під номерами 4Q362 та 4Q363, які належать до так званого криптичного письма категорії B, пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Головна складність полягала не стільки в самій системі шифрування, скільки у надзвичайно поганому стані артефактів. Окремі шматочки шкіри, на яких збереглися написи, мають розмір всього кілька міліметрів. Матеріал потемнів, потріскався, а літери виконані чорним чорнилом з непослідовними пропорціями та подвійними контурами, що створювало враження невідомої мови.

Олівейро встановив ключ: кожен загадковий знак систематично відповідає конкретній літері івриту. Після застосування цього принципу тексти відкрили біблійні мотиви та есхатологічні теми – розповіді про кінець світу, божественний суд та прихід Месії.

У розшифрованих фрагментах згадуються імена "Ізраель", "Яків", "Юда" та слово "Елохім", що означає Бога. Дослідники виявили вирази, схожі на пророцтва з книг Єремії та Малахії, де йдеться про відновлення міст та вірність спільноті після періоду випробувань.



Сувої Мертвого моря / Фото Leon Levy Dead Sea Scrolls Digital Library/Israel Antiquities Authority/Shai Halevi

Автори цих текстів – представники кумранської спільноти, єврейської секти, яка мешкала поблизу Мертвого моря більш ніж два тисячоліття тому. Ця група відома своїми суворими релігійними практиками та збереженням священних писань. Сувої Мертвого моря, знайдені у печерах, містять найдавніші відомі копії біблійних текстів, написані івритом, арамейською та іноді грецькою мовами.

Проблема розшифровування

Криптичне письмо категорії A було успішно розшифроване ще в 1955 році, але категорія B залишалася загадкою. Лише два рукописи використовують цю систему шифрування, і обидва збереглися у вкрай фрагментарному стані. Літери написані тонкими або середніми пером, але їхня форма, розміри та відстані між ними дуже нерівномірні, часто зустрічаються виправлення або подвійне обведення символів.



Серед фраз є Ізраель, а також згадки про Юду і Якова / Фото Leon Levy Dead Sea Scrolls Digital Library/Israel Antiquities Authority/Shai Halevi

Зміст фрагмента 4Q362 має виражений релігійний характер. Один уривок згадує "Елохім" та "твою славу", інший – "намети Якова", що перегукується з біблійними текстами. Наприклад, Єремія 30:18 обіцяє відновлення Ізраїлю після судного дня, коли Бог поверне їхню долю та відбудує міста, даруючи надію на майбутнє оновлення.

У фрагментах також зустрічаються згадки дат та правителів. Вирази "другий рік" та "п'ятий місяць" можуть відображати певні історичні чи пророчі системи датування, подібні до тих, що використовувалися в інших біблійних текстах.

Невідома могила та інші загадки

Особливо загадковою лишається згадка невідомої могили у фрагментах під номерами 2 та 14, зазначає Express Newspaper. Хоча поховання згадуються в Біблії неодноразово, жодне не відповідає описаним деталям. Олівейро припускає, що слово, яке можна перекласти як "покажчики" у фрагменті 14, може також означати надгробний камінь.

Фрагмент 4Q363 збережений ще гірше і важче піддається тлумаченню. У ньому повторюється певна фраза, але неясно, чи йдеться про "її дочок", чи про "її села". Також згадується поширене ім'я Беная, проте його частота в інших текстах унеможливлює точну ідентифікацію особи.

Питання, чому ці послання були зашифровані, залишається відкритим. Дослідник припускає, що незвичайне письмо могло мати символічне або ритуальне призначення. Використовуючи нестандартний алфавіт, переписувачі, ймовірно, підкреслювали, що вміст призначений для обмеженої аудиторії – священицької еліти або посвячених учнів. Це підвищувало сакральний статус тексту без зміни його змісту.

Це було найскладнішим

Складність криптичного письма категорії B полягає не стільки в самій системі шифрування, яка виявилася відносно простою, скільки в навмисному спотворенні форм літер. Саме це десятиліттями створювало враження нерозшифровуваності, хоча насправді тексти не містять жодних прихованих чи містичних послань.

Це відкриття стало важливим кроком у вивченні біблійних рукописів. Воно демонструє, що навіть найдрібніші фрагменти старовини, розміром у кілька міліметрів, здатні розповісти про вірування та традиції, які сформували основи сучасної цивілізації. Розшифровка останніх загадкових текстів серед сувоїв Мертвого моря допомагає глибше зрозуміти, як давні спільноти зберігали свою духовну спадщину та готувалися до майбутнього.