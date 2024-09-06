Apple Watch урятували життя вагітної жінки та її ненародженої дитини

Новини про те, що черговий пристрій Apple урятував комусь життя, з'являються з дивовижною частотою. Компанія навіть використала це в одній зі своїх останніх презентацій, зібравши разом людей, які завдячують розумному годиннику власним здоров'ям. Ще один такий випадок стався з вагітною жінкою.

Що сталося

Apple Watch став дуже корисним для користувачів завдяки безлічі функцій, орієнтованих на здоров'я та фітнес. Він буквально вважається синонімом пристроїв, орієнтованих на здоров'я, а тому в мережі можна знайти безліч порад про те, як використовувати розумний годинник з цією конкретною метою. Можливість моніторингу серцевого ритму, а також функція ЕКГ відіграють одну з ключових ролей у порятунку життів.

Дивіться також iPhone 16 вже близько: ось усе найважливіше, що вам потрібно знати про новий смартфон Apple

Саме функція ЕКГ нещодавно допомогла врятувати вагітну жінку та її дитину. Рейчел Манало перебувала на 18-му тижні вагітності, і вона помітила, що її серцебиття не відповідає нормі, оскільки постійно прискорюється. Коли цей симптом не зник, вона надягла свій Apple Watch, щоб скористатися функцією електрокардіограми (ЕКГ) для вимірювання електричної активності серця, і виявила проблему зі своїм доров'ям.

Описуючи ситуацію, Манало розповіла, що відчувала такі симптоми, як нудота та задишка, протягом тривалого часу, але видавала їх за симптоми вагітності, поки не почала відчувати, що щось дійсно не так.

Результат на Apple Watch показував серцебиття на рівні 150 ударів на хвилину протягом більш ніж пів години, а додаток ЕКГ радив звернутися до лікаря. Коли Манало відвідала лікарню, їй поставили діагноз "шлуночкова тахікардія" – небезпечний для життя стан, при якому нижня частина серця недостатньо ефективно перекачує кров.

Доктор Нгуєн, пояснюючи стан жінки, розповів, наскільки серйозною була проблема з серцем, і якби її не вирішили вчасно, це могло б призвести до серцевого нападу. Лікар також каже, що коли він запитав пацієнтку про те, у який момент та як вона виявила свої симптоми, вона відповіла, що їй допоміг годинник Apple Watch.

Зазначимо, що годинник Apple володіє багатьма функціями для моніторингу здоров'я. Датчики збирають показники з різних частин тіла, процесів та органів, а потім система аналізує їх за допомогою власної бази даних і може пропонувати певні дії для покращення стану або рекомендувати звернення до лікаря.