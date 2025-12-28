Однажды продолжительность суток на Земле может составлять не 24 часа, а 25. Но для этого нужно определенное условие.

Когда продолжительность суток на Земле может стать 25 часов?

Сутки, к которым мы привыкли, не всегда равны 24 часам. Например, звездные сутки меньше – речь о вращении Земли относительно звезд, которые более далекие, чем Солнце.

Из-за гравитационного взаимодействия Земли и Луны на нашей планете есть приливы. Но Луна постепенно отдаляется от Земли – каждый год на несколько сантиметров.

К тому же часть энергии вращения Земли теряется. Причина – трение между водой, дном океана и планетой. Поэтому Земля замедляется, и однажды день на нашей планете будет длиться 25 часов. Но эти процессы очень-очень медленные.

По предположению ученых, плюс один час в сутках может добавиться разве что через 200 миллионов лет. И только тогда, если взаимодействие между Землей и Луной никак не изменится.

Что такое часы Судного дня?

Существует и другое, условное, время – сколько осталось до гибели человечества. И оно значительно ближе, чем кажется.

Так называемые часы Судного дня метафорически показывают время до ядерной катастрофы. Их почти 80 лет назад создали ученые-ядерщики, чтобы повлиять на общественное мнение и привлечь внимание к политическим проблемам.

В январе 2025-го часы показывали 89 секунд до полуночи – больше, чем когда-либо. Если ничего не изменится, вскоре может начаться ядерная война, в которой погибнет человечество. В том числе из-за действий России.