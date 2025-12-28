Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Science Advances.

Коли тривалість доби на Землі може стати 25 годин?

Доба, до якої ми звикли, не завжди дорівнює 24 годинам. Наприклад, зоряна доба менша – мова про обертання Землі відносно зірок, які більш далекі, ніж Сонце.

Через гравітаційну взаємодію Землі та Місяця на нашій планеті є припливи. Але Місяць поступово віддаляється від Землі – щороку на декілька сантиметрів.

До того ж частина енергії обертання Землі втрачається. Причина – тертя між водою, дном океану та планетою. Тож Земля сповільнюється, і одного разу день на нашій планеті триватиме 25 годин. Але ці процеси дуже-дуже повільні.

За припущенням учених, плюс одна година в добі може додатися хіба що через 200 мільйонів років. І тільки тоді, якщо взаємодія між Землею і Місяцем ніяк не зміниться.

Що таке годинник Судного дня?

Існує й інший, умовний, час – скільки залишилося до загибелі людства. І він значно ближчий, ніж здається.

Так званий годинник Судного дня метафорично показує час до ядерної катастрофи. Його майже 80 років тому створили вчені-ядерники, щоб вплинути на громадську думку та привернути увагу до політичних проблем.

У січні 2025-го годинник показував 89 секунд до півночі – найбільше, ніж будь-коли. Якщо нічого не зміниться, незабаром може початися ядерна війна, в якій загине людство. В тому числі через дії Росії.