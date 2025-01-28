Про це пише 24 Канал з посиланням на Bulletin of the Atomic Scientists. Важливо, що фактори, які вплинули на рішення вчених, не були новими. Але світ робить замало, щоб відвернути загрозу ядерної катастрофи.

Дивіться також Україна могла отримати більше: у чому головні помилки Будапештського меморандуму

Котра година на "годиннику Судного дня" зараз

28 січня Бюлетень учених-атомників провів пресконференцію в Інституті миру США у Вашингтоні (округ Колумбія). Науковці визначили, що у 2025 році світ перебуває найближче до ядерної війни, ніж будь-коли.

Стрілки годинника зупинилися за 89 секунд до півночі. Тобто в людства є трохи більше, ніж хвилина, до незворотних процесів знищення.

Учені пояснили своє рішення. По-перше, війна Росії проти України є великим джерелом ядерного ризику. Кремль може застосувати "ядерну зброю в будь-який момент через необдумане рішення або через випадковість і прорахунок". По-друге, є напруженість на Близькому Сході, Тайвані, в КНДР. По-третє, стрімко змінюється клімат і поки що людство не може зупинити ці зміни. По-четверте, штучний інтелект можуть використати у військових цілях. Нарешті, по-п'яте, є потенційне зловживання досягненнями в біологічній науці.

Цікаво! Бюлетень учених-атомників заснували у 1945 році Альберт Ейнштейн і Роберт Оппенгеймер. Подивитися час на "годиннику Судного дня" онлайн у 2025 році можна тут.

Що таке "годинник Судного дня" (Doomsday Clock) і як він працює

Форму годинника вибрали як найбільш доступну для розуміння звичайних людей. За допомогою стрілок учені щороку показують, наскільки загрожений світ. Рух стрілок уперед символізує міжнародну напруженість, а назад – урегулювання процесів. Рішення вчених завжди широко висвітлюють у пресі, воно має застерегти світових лідерів від небезпечних рішень.

"Годинник Судного дня" попереджає громадськість про те, наскільки ми близькі до знищення нашого світу за допомогою небезпечних технологій, створених нами самими. Це метафора, нагадування про небезпеки, з якими ми повинні боротися, якщо хочемо вижити на планеті,

– сказали науковці.

За майже 80 років існування годинника цьогорічні 89 секунд – це найвища позначка. У 2023 році через війну в Україні та глобальні зміни клімату стрілки перевели на 10 секунд уперед – до 90 секунд. Позначка 90 секунд залишилася і в 2024-му.

Загалом учені рухали стрілки механізму понад 20 разів. Наприклад, коли США та СРСР випробовували ядерну зброю, коли сталася "Карибська криза", коли Америка розвивала програму "Зоряних війн", годинник був ближчий до півночі. Та коли 1991 року холодна війна завершилася, стрілки показували 23:40. Це була найкраща позначка за всю історію "годинника Судного дня".