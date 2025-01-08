HP представила 3D-сканер, который позволяет перенести в цифровой мир почти любой предмет

На выставке CES 2025 HP в сотрудничестве с Adobe представила HP Z Captis - первую в мире портативную систему для быстрой цифровой оцифровки материалов и поверхностей. Эта разработка обеспечивает высочайшую детализацию и реализм, ориентируясь на дизайнеров, архитекторов, создателей игр, специалистов по спецэффектам и других профессионалов.

HP Z Captis базируется на платформе Nvidia Jetson AGX Xavier и использует программное обеспечение HP Capture Management SDK, сообщает 24 Канал. Система оснащена поляризованной и фотометрической системой компьютерного зрения и интегрируется с инструментами Adobe Substance 3D для создания реалистичного контента.

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Разработка HP Z Captis началась в 2019 году как часть общего видения HP и Adobe, где цифровые материалы рассматриваются как основа экосистемы цифрового создания. Теперь эта концепция превратилась в коммерческий продукт, способный революционизировать процессы оцифровки материалов для ведущих брендов, компаний и учреждений.



HP Z Captis позволяет оцифровывать различные объекты / Фото HP

Рост спроса на 3D-контент в таких отраслях, как архитектура, автомобилестроение, развлечения, мода, обувная промышленность, игровая индустрия и дизайн, делает HP Z Captis актуальным инструментом.

Устройство позволяет получать изображения с разрешением до 8K, которые интегрируются в рабочие процессы для создания итеративных 3D-дизайнов и обеспечения реального времени сотрудничества.



Качество оцифровки достигает 8К / Фото HP

Система беспрепятственно работает с Adobe Substance 3D Sampler, что позволяет повысить эффективность работы, сократить расходы физических образцов и сэкономить время и деньги.

Возможности для разработчиков и исследователей

HP Z Captis также предлагает решения для разработчиков, исследователей и инженеров, обеспечивая оцифровку материалов с использованием API и контейнеризированных режимов захвата. Это позволяет создавать приложения, связанные с искусственным интеллектом, компьютерным зрением и локальными инференсами.



HP Z Captis может использоваться в различных сферах / Фото HP

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Система поддерживает масштабируемые решения для создания кастомных наборов изображений с такими функциями, как фотометрическое видение, ультравысокое разрешение и поляризация. Кроме того, HP Z Captis позволяет развертывать модели ИИ на базе Nvidia Jetson Xavier AGX для работы в реальном времени.

HP Z Captis уже доступен для приобретения, предоставляя инновационные возможности для профессионалов различных сфер.