Неправильная чистка солнечных панелей может снизить их эффективность, повредить защитное покрытие и даже привести к аннулированию гарантии. Рассказываем о четырех ошибках, которых следует избегать при уходе за оборудованием.

Солнечные панели рассчитаны на длительную эксплуатацию под открытым небом, но это не означает, что они выдерживают любую механическую нагрузку. Мощная струя воды из мойки высокого давления может повредить поверхность модулей и привести к появлению микротрещин, которые сложно заметить невооруженным глазом. Об этом пишет BGR.

Не используйте мойку высокого давления

Такие повреждения постепенно снижают эффективность панелей и могут сократить срок их службы. Кроме того, из-за нарушения целостности защитного слоя внутрь может проникать влага, что повышает риск коррозии. Производитель также может отказать в гарантийном ремонте, если повреждение возникло из-за неправильного обслуживания.

Для обычной мойки лучше использовать садовый шланг с небольшим напором воды. По возможности стоит выбирать дистиллированную или деминерализованную воду, чтобы избежать минеральных отложений. Смягченная водопроводная вода также может подойти, если других вариантов нет.

Не поливайте холодной водой разогретые панели

Мыть солнечные панели холодной водой в жаркий день – плохая идея. Из-за резкого перепада температур материалы внутри модуля могут остывать неравномерно. Это создает внутреннее напряжение, которое может привести к появлению трещин или повреждению стекла. Такое явление называется термическим шоком.

Есть и другая проблема: на горячей поверхности вода быстрее испаряется, оставляя после себя пятна и минеральный налет. Соединения кальция и магния могут образовывать заметные белые отложения, которые мешают равномерному попаданию солнечного света на поверхность модуля.

Лучше всего чистить панели рано утром, до того, как они нагреются под прямыми солнечными лучами. Такую рекомендацию, в частности, дает SunPower Global.

Не используйте бытовую химию и агрессивные моющие средства

Средства для мытья окон, посуды или стирки могут казаться удобным способом удаления сложных загрязнений. Однако их использование на солнечных панелях не всегда безопасно.

Агрессивные химические компоненты могут повредить защитное или антибликовое покрытие модулей. Некоторые моющие средства также оставляют после себя пленку, к которой быстрее прилипает пыль. В результате панели придется чистить чаще, а их производительность может снизиться.

Для удаления легких загрязнений лучше использовать сухую мягкую щетку или специальные инструменты, рекомендованные производителем. Если требуется влажная уборка, достаточно воды без агрессивных добавок. Уксус иногда используют для удаления стойких пятен, но перед этим обязательно нужно проверить инструкцию: кислота может повредить отдельные типы покрытий.

Не вставайте на солнечные панели и не нагружайте их весом

Несмотря на прочную конструкцию, солнечные панели не предназначены для того, чтобы по ним ходили или опирались на них во время уборки. Их защитное стекло выдерживает определенные равномерно распределенные нагрузки, в частности снег, но может не выдержать давления человеческого тела в отдельной точке.

Даже если после такой нагрузки на поверхности не появились видимые трещины, внутри могут образоваться микроповреждения. Они способны нарушить работу солнечных элементов, снизить производительность модуля и вызвать появление локальных зон перегрева. В некоторых случаях это создает дополнительные риски для безопасности системы.

Если нужно добраться до труднодоступных участков, лучше воспользоваться телескопической щеткой или специальной штангой. А для панелей на высокой или крутой крыше безопаснее пригласить специалистов.

Что еще нужно знать перед очисткой?

Перед любым самостоятельным обслуживанием необходимо ознакомиться с инструкцией производителя и соблюдать предусмотренную процедуру отключения системы. Солнечные панели и электрооборудование могут представлять опасность в случае неправильного обращения. В то же время простое отключение инвертора не обязательно обесточивает сами модули, поэтому не стоит прикасаться к электрическим соединениям или самостоятельно разбирать оборудование.

Частота очистки зависит от климата, количества пыли, пыльцы и других загрязнений в местности. Обычно достаточно проверять состояние панелей несколько раз в год, но универсального графика нет. Если модули расположены высоко или их очистка требует работы на крыше, лучше доверить это специалистам.