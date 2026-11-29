Сонячні панелі розраховані на тривалу експлуатацію просто неба, але це не означає, що вони витримують будь-яке механічне навантаження. Потужний струмінь води з мийки високого тиску може пошкодити поверхню модулів і спричинити появу мікротріщин, які складно помітити неозброєним оком. Про це пише BGR.

Adv

Не використовуйте мийку високого тиску

Такі пошкодження поступово знижують ефективність панелей і можуть скоротити термін їхньої служби. Крім того, через порушення цілісності захисного шару всередину може проникати волога, що підвищує ризик корозії. Виробник також може відмовити в гарантійному ремонті, якщо пошкодження виникло через неправильне обслуговування.

Для звичайного миття краще використовувати садовий шланг із невеликим напором води. За можливості варто обирати дистильовану або демінералізовану воду, щоб уникнути мінеральних відкладень. Пом'якшена водопровідна вода також може підійти, якщо інших варіантів немає.

Реклама

Не поливайте холодною водою розігріті панелі

Мити сонячні панелі холодною водою в спекотний день – погана ідея. Через різкий перепад температур матеріали всередині модуля можуть охолоджуватися нерівномірно. Це створює внутрішнє напруження, яке здатне призвести до появи тріщин або пошкодження скла. Таке явище називають термічним шоком.

Є й інша проблема: на гарячій поверхні вода швидше випаровується, залишаючи після себе плями та мінеральний наліт. Сполуки кальцію та магнію можуть утворювати помітні білі відкладення, які заважають рівномірному потраплянню сонячного світла на поверхню модуля.

Найкраще чистити панелі рано-вранці, до того, як вони нагріються під прямими сонячними променями. Таку рекомендацію, зокрема, дає SunPower Global.

Не використовуйте побутову хімію та агресивні мийні засоби

Засоби для миття вікон, посуду або прання можуть здаватися зручним способом видалити складні забруднення. Проте їхнє використання на сонячних панелях не завжди безпечне.

Реклама

Агресивні хімічні компоненти здатні пошкодити захисне або антивідблискове покриття модулів. Деякі мийні засоби також залишають після себе плівку, до якої швидше прилипає пил. У результаті панелі доведеться чистити частіше, а їхня продуктивність може знизитися.

Для видалення легких забруднень краще використовувати суху м'яку щітку або спеціальні інструменти, рекомендовані виробником. Якщо потрібне вологе прибирання, достатньо води без агресивних добавок. Оцет іноді використовують для видалення стійких плям, але перед цим обов'язково потрібно перевірити інструкцію: кислота може пошкодити окремі типи покриттів.

Не ставайте на сонячні панелі та не навантажуйте їх вагою

Попри міцну конструкцію, сонячні панелі не призначені для того, щоб по них ходили або спиралися на них під час прибирання. Їхнє захисне скло витримує певні рівномірно розподілені навантаження, зокрема сніг, але може не витримати тиску людського тіла в окремій точці.

Реклама

Навіть якщо після такого навантаження на поверхні не з'явилися видимі тріщини, всередині можуть утворитися мікропошкодження. Вони здатні порушити роботу сонячних елементів, знизити продуктивність модуля та спричинити появу локальних зон перегрівання. У деяких випадках це створює додаткові ризики для безпеки системи.

Якщо потрібно дістатися важкодоступних ділянок, краще скористатися телескопічною щіткою або спеціальною штангою. А для панелей на високому чи крутому даху безпечніше запросити фахівців.

Що ще потрібно знати перед чищенням?

Перед будь-яким самостійним обслуговуванням необхідно ознайомитися з інструкцією виробника та дотримуватися передбаченої процедури вимкнення системи. Сонячні панелі й електричне обладнання можуть становити небезпеку у разі неправильного поводження. Водночас просте вимкнення інвертора не обов'язково знеструмлює самі модулі, тому не варто торкатися електричних з'єднань або самостійно розбирати обладнання.

Частота чищення залежить від клімату, кількості пилу, пилку та інших забруднень у місцевості. Зазвичай достатньо перевіряти стан панелей кілька разів на рік, але універсального графіка немає. Якщо модулі розташовані високо або їхнє очищення вимагає роботи на даху, краще довірити це спеціалістам.