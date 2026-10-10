5 необычных аксессуаров MagSafe, которые превратят смартфон во что-то большее, чем телефон

Магнитное крепление MagSafe уже давно вышло за рамки зарядки и кошельков для смартфонов. Благодаря ему к телефону можно подключить внешний накопитель, освещение для съемки, игровой контроллер или даже усилитель звука для проводных наушников.

Технология MagSafe появилась в iPhone 12 и открыла путь к целой экосистеме магнитных аксессуаров. В то же время сама идея магнитного разъема Apple не нова: еще в 2006 году компания представила зарядный кабель для MacBook Pro, который мог отсоединяться, если кто-то случайно зацепил провод. Об этом пишет BGR.

Какие необычные гаджеты можно прикрепить к смартфону через MagSafe?

Сегодня магнитные аксессуары используют не только владельцы iPhone. Некоторые чехлы для Android-смартфонов также совместимы с подобными решениями.

Издание BGR отобрало пять необычных гаджетов, которые крепятся к смартфону с помощью MagSafe. Все они продаются на Amazon и имеют не менее четырех звезд в оценках покупателей.

Hagibis MC100 Pro – внешний накопитель для видеосъемки

Корпус для твердотельного накопителя SSD, который с помощью магнитов крепится к совместимому смартфону и подключается через USB-C. Он пригодится тем, кто снимает видео в форматах с высоким качеством изображения, в частности ProRes 422 HQ, что требует значительного объема памяти.

Корпус поддерживает SSD-накопители NVMe объемом до 2 терабайт со спецификацией M-Key или M+B Key 2230. Он оснащен двумя портами USB-C со скоростью передачи данных до 10 гигабит в секунду. Через них также можно подключать другие аксессуары, например микрофон или светодиодное освещение.

По данным BGR, на Amazon устройство получило 4,3 из 5 звезд на основе более 260 отзывов. В то же время есть важный нюанс: кабели USB-C из комплекта поставки могут не обеспечивать скорость, необходимую для записи видео в формате 4K ProRes HQ без пропущенных кадров. В зависимости от модели SSD накопителю также может потребоваться дополнительное питание через один из портов корпуса.

ULANZI M10 – магнитная лампа для селфи

Компактная лампа, которую можно прикрепить к смартфону, чтобы улучшить освещение во время селфи, видеозвонков или съемки контента. Она имеет пять уровней яркости и несколько режимов освещения, в том числе режим чтения с уменьшенным количеством синего света.

Светильник можно поворачивать на 360 градусов, подбирая нужный угол. Встроенный аккумулятор емкостью 400 миллиампер-часов обеспечивает до 50 минут работы на максимальной яркости или до 4,5 часа в режиме чтения. Зарядка через USB-C занимает примерно 70 минут, а режим чтения можно использовать и при подключении к источнику питания.

Покупатели Amazon оценили аксессуар в 4,2 из 5 звезд на основе более 100 отзывов. Некоторые пользователи отметили, что он хорошо подходит для электронных книг без подсветки. В то же время в отзывах встречались сообщения о неисправностях после нескольких использований.

TELESIN Magnetic Phone Camera Grip – рукоятка для мобильной камеры

Помогает удобнее держать смартфон во время фото- и видеосъемки. Благодаря конструкции, напоминающей рукоятку обычной камеры, аксессуар обеспечивает более надежный захват и позволяет меньше полагаться на сенсорные элементы управления.

В комплекте есть Bluetooth-пульт для дистанционного спуска затвора, который работает на расстоянии до 32 футов, то есть примерно 9,8 метра. Рукоятка также имеет резьбу для установки на штатив. Дополнительные кнопки предназначены для переключения ориентации, управления масштабированием и другими параметрами съемки.

Аксессуар доступен в черном и матово-белом цветах. На момент подготовки материала для обеих версий действовала купонная скидка в размере 4 долларов.

На Amazon устройство получило 4,1 из 5 звезд на основе более 2000 отзывов. Покупатели хвалили простоту настройки и использования. Однако некоторые пользователи сообщали о проблемах с масштабированием на отдельных моделях смартфонов Google Pixel и iPhone. На Samsung Galaxy S24 Ultra, согласно одному из отзывов, аксессуар работал должным образом.

Игровой контроллер и усилитель для проводных наушников

abxylute M4 – компактный игровой контроллер, который крепится к совместимому смартфону с помощью MagSafe. После подключения по Bluetooth он позволяет играть без необходимости использовать сенсорные кнопки на экране.

Устройство совместимо с iOS и Android. Если смартфон или чехол не поддерживает MagSafe, производитель добавляет в комплект магнитную наклейку. Контроллер имеет три режима управления – HID, PS и NS, а одного заряда аккумулятора хватает на 12 часов игры.

Для настройки кнопок и других параметров можно использовать приложение KeyLinker. На Amazon гаджет получил 4 из 5 звезд на основе более 360 отзывов. В целом покупатели положительно оценивали его как дополнение для нетребовательных мобильных игр, хотя некоторые пользователи сообщали о проблемах с назначением кнопок на Android.

Fosi Audio MD3 – усилитель для проводных наушников

Предназначен для тех, кто слушает музыку через проводные наушники и хочет получить больше возможностей для воспроизведения аудио высокого качества. Благодаря магнитному креплению аксессуар можно зафиксировать на совместимом смартфоне, не позволяя громоздкому переходнику свисать из разъема USB-C.

В устройстве используется цифро-аналоговый преобразователь ESS ES9039Q2M и четыре усилительных микросхемы. Он поддерживает аудио PCM с разрядностью до 32 бит и частотой дискретизации 384 килогерца, а также формат DSD256.

Два порта USB-C обеспечивают сквозную зарядку, поэтому смартфон можно заряжать во время использования усилителя. В то же время мощности устройства может оказаться недостаточно для некоторых высококлассных планарных наушников.

По данным BGR, оценка Fosi Audio MD3 на Amazon составила 4,5 из 5 звезд на основе более 70 отзывов. Пользователи положительно отзывались о качестве звучания с различными внутриканальными наушниками и о материале задней панели, который помогает защитить чехол смартфона от царапин.