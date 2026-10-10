Технологія MagSafe з'явилася в iPhone 12 і відкрила шлях до цілої екосистеми магнітних аксесуарів. Водночас сама ідея магнітного роз'єму Apple не нова: ще у 2006 році компанія представила зарядний кабель для MacBook Pro, який міг від'єднатися, якщо хтось випадково зачепить дріт. Про це пише BGR.

Які незвичні гаджети можна прикріпити до смартфона через MagSafe?

Сьогодні магнітні аксесуари використовують не лише власники iPhone. Деякі чохли для Android-смартфонів також сумісні з подібними рішеннями.

Видання BGR відібрало п'ять незвичних гаджетів, які кріпляться до смартфона за допомогою MagSafe. Усі вони продаються на Amazon і мають щонайменше чотири зірки в оцінках покупців.

Hagibis MC100 Pro – зовнішній накопичувач для відеозйомки

Корпус для твердотільного накопичувача SSD, який магнітами кріпиться до сумісного смартфона та підключається через USB-C. Він стане в пригоді тим, хто знімає відео у форматах із високою якістю зображення, зокрема ProRes 422 HQ, що потребує значного обсягу пам'яті.

Корпус підтримує NVMe SSD обсягом до 2 терабайтів зі специфікацією M-Key або M+B Key 2230. Він має два порти USB-C зі швидкістю передавання даних до 10 гігабітів на секунду. Через них також можна підключати інші аксесуари, наприклад мікрофон або світлодіодне освітлення.

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За даними BGR, на Amazon пристрій отримав 4,3 з 5 зірок на основі понад 260 відгуків. Водночас є важливий нюанс: комплектні кабелі USB-C можуть не забезпечувати швидкості, необхідної для запису відео у 4K ProRes HQ без пропущених кадрів. Залежно від моделі SSD, накопичувачу також може знадобитися додаткове живлення через один із портів корпусу.

ULANZI M10 – магнітне світло для селфі

Компактне світло, яке можна прикріпити до смартфона, щоб покращити освітлення під час селфі, відеодзвінків або зйомки контенту. Воно має п'ять рівнів яскравості та кілька режимів освітлення, зокрема режим читання зі зменшеною кількістю синього світла.

Світильник можна повертати на 360 градусів, підбираючи потрібний кут. Вбудований акумулятор ємністю 400 міліампер-годин забезпечує до 50 хвилин роботи на максимальній яскравості або до 4,5 години в режимі читання. Заряджання через USB-C займає приблизно 70 хвилин, а режим читання можна використовувати й під час підключення до живлення.

Покупці Amazon оцінили аксесуар у 4,2 з 5 зірок на основі понад 100 відгуків. Деякі користувачі відзначили, що він добре підходить для електронних книжок без підсвічування. Водночас у відгуках траплялися повідомлення про несправності після кількох використань.

TELESIN Magnetic Phone Camera Grip – руків'я для мобільної камери

Допомагає зручніше тримати смартфон під час фотографування та відеозйомки. Завдяки конструкції, що нагадує руків'я звичайної камери, аксесуар забезпечує надійніший хват і дає змогу менше залежати від сенсорних елементів керування.

У комплекті є Bluetooth-пульт для дистанційного спуску затвора, який працює на відстані до 32 футів, тобто приблизно 9,8 метра. Руків'я також має різьбу для встановлення на штатив. Додаткові кнопки призначені для перемикання орієнтації, керування масштабуванням та іншими параметрами зйомки.

Аксесуар доступний у чорному та матово-білому кольорах. На момент підготовки матеріалу для обох версій була доступна купонна знижка на 4 долари.

На Amazon пристрій отримав 4,1 з 5 зірок на основі понад 2000 відгуків. Покупці хвалили простоту налаштування та використання. Проте деякі користувачі повідомляли про проблеми з масштабуванням на окремих моделях смартфонів Google Pixel та iPhone. На Samsung Galaxy S24 Ultra, за одним із відгуків, аксесуар працював належним чином.

Ігровий контролер і підсилювач для дротових навушників

abxylute M4 компактний ігровий контролер, який кріпиться до сумісного смартфона за допомогою MagSafe. Після підключення через Bluetooth він дає змогу грати без необхідності користуватися сенсорними кнопками на екрані.

Пристрій сумісний з iOS та Android. Якщо смартфон або чохол не підтримує MagSafe, виробник додає в комплект магнітну наклейку. Контролер має три режими керування – HID, PS і NS, а одного заряду акумулятора вистачає на 12 годин гри.

Для налаштування кнопок та інших параметрів можна використовувати застосунок KeyLinker. На Amazon гаджет отримав 4 з 5 зірок на основі понад 360 відгуків. Загалом покупці позитивно оцінювали його як доповнення для невимогливих мобільних ігор, хоча деякі користувачі повідомляли про проблеми з призначенням кнопок на Android.

Fosi Audio MD3 – підсилювач для дротових навушників

Призначений для тих, хто слухає музику через дротові навушники та хоче отримати більше можливостей для відтворення аудіо високої якості. Завдяки магнітному кріпленню аксесуар можна зафіксувати на сумісному смартфоні, не залишаючи громіздкий перехідник звисати з USB-C.

У пристрої використовується цифро-аналоговий перетворювач ESS ES9039Q2M і чотири підсилювальні мікросхеми. Він підтримує аудіо PCM із розрядністю до 32 бітів і частотою дискретизації 384 кілогерци, а також формат DSD256.

Два порти USB-C забезпечують наскрізне заряджання, тож смартфон можна заряджати під час використання підсилювача. Водночас потужності пристрою може бути недостатньо для деяких висококласних планарних навушників.

За даними BGR, оцінка Fosi Audio MD3 на Amazon становила 4,5 з 5 зірок на основі понад 70 відгуків. Користувачі позитивно відгукувалися про якість звучання з різними внутрішньоканальними навушниками та матеріал задньої панелі, який допомагає захистити чохол смартфона від подряпин.