Почему USB-микрофон может быть лучшим, чем игровая гарнитура

Отдельный USB-микрофон может обеспечить лучшее качество голоса, больше настроек и более длительный срок службы, чем встроенный микрофон игровой гарнитуры. Он также пригодится для стримов, подкастов и видео на YouTube.

Игровые гарнитуры объединяют наушники и микрофон в одном устройстве, что удобно для общения во время игры. Однако качество встроенного микрофона не всегда соответствует возможностям наушников. Из-за этого стримеры часто используют гарнитуры для прослушивания звука, а голос записывают с помощью отдельных USB-микрофонов. Об этом пишет BGR

Есть как минимум пять причин рассмотреть такой вариант

Больше свободы в выборе оборудования. Покупая гарнитуру, пользователь получает наушники и микрофон с определенными характеристиками. Если один из компонентов работает неудовлетворительно, приходится мириться с недостатками или заменять все устройство.

Отдельные наушники и микрофон дают больше возможностей для выбора. Можно приобрести наушники, которые хорошо воспроизводят звук в играх и музыке, и подобрать микрофон в соответствии со своими потребностями и бюджетом. Такой вариант также подходит тем, кто предпочитает компактные внутриканальные наушники вместо громоздкой гарнитуры.

Лучшее качество записи голоса. Даже дорогая игровая гарнитура не обязательно имеет качественный микрофон. Голос может звучать резко, недостаточно четко или неестественно. Особенно это заметно при сравнении с отдельными микрофонами, предназначенными для записи речи.

Специализированные USB-модели позволяют получить более чистый звук, что важно не только для стримов, но и для обычного общения в Discord или во время командных матчей. В то же время результат зависит от конкретного устройства, его расположения и настроек.

Больше возможностей для настройки. Микрофоны с USB-подключением нередко имеют физические регуляторы громкости, чувствительности и другие элементы управления. Некоторые модели также оснащены кнопкой отключения звука и регуляторами дополнительных эффектов.

Например, FIFINE AmpliGame AM8 поддерживает USB и XLR и имеет элементы управления непосредственно на корпусе. А отдельные программные инструменты позволяют дополнительно настраивать звук на компьютере, в частности с помощью эквалайзера.

Если требуется еще больший контроль, можно рассмотреть вариант с XLR-микрофоном в сочетании с аудиоинтерфейсом. Однако такая система, как правило, сложнее, чем подключение USB-модели.

Подготовка к созданию контента. Отдельный микрофон пригодится, если пользователь захочет перейти от игр с друзьями к стримингу, записи подкастов или созданию видео для YouTube.

Такие форматы характеризуются тем, что качество голоса напрямую влияет на восприятие материала. Специализированные микрофоны доступны в разных ценовых категориях, поэтому начать записывать контент можно без покупки дорогого студийного оборудования.

Потенциально более прочная конструкция. Бюджетные игровые гарнитуры часто имеют пластиковый корпус, а их микрофоны могут быть уязвимы к повреждениям. Некоторые USB-микрофоны, напротив, оснащены металлическими корпусами, внутренними системами амортизации и другими конструктивными элементами, которые помогают защитить устройство.

В качестве примера автор BGR приводит Neat Bumblebee II – конденсаторный USB-микрофон с металлической конструкцией и поддержкой записи с разрешением 24 бита и частотой дискретизации 96 кГц. По словам автора, устройство выдержало длительное использование без поломок.

Впрочем, прочность зависит от конкретной модели, а не только от типа устройства.

Отдельный USB-микрофон не обязательно нужен каждому геймеру. Для обычных игр с друзьями гарнитуры может быть вполне достаточно. Но если важны качество голоса, гибкость настроек и возможность записывать контент, отдельный микрофон может стать более удачным выбором.