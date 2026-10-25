Чому USB-мікрофон може бути кращим за ігрову гарнітуру

Ігрові гарнітури поєднують навушники та мікрофон в одному пристрої, що зручно для спілкування під час гри. Однак якість вбудованого мікрофона не завжди відповідає можливостям навушників. Через це стримери часто використовують гарнітури для прослуховування звуку, а голос записують за допомогою окремих USB-мікрофонів. Про це пише BGR

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Є щонайменше п’ять причин розглянути такий варіант

Більше свободи у виборі обладнання. Купуючи гарнітуру, користувач отримує навушники та мікрофон із певними характеристиками. Якщо один із компонентів працює незадовільно, доводиться миритися з недоліками або замінювати весь пристрій.

Окремі навушники та мікрофон дають більше можливостей для вибору. Можна придбати навушники, які добре відтворюють звук в іграх і музиці, та підібрати мікрофон відповідно до власних потреб і бюджету. Такий варіант також підходить тим, хто віддає перевагу компактним внутрішньоканальним навушникам замість громіздкої гарнітури.

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Краща якість запису голосу. Навіть дорога ігрова гарнітура не обов’язково має якісний мікрофон. Голос може звучати різко, недостатньо чітко або неприродно. Особливо це помітно під час порівняння з окремими мікрофонами, призначеними для запису мовлення.

Спеціалізовані USB-моделі дають змогу отримати чистіший звук, що важливо не лише для стримів, а й для звичайного спілкування в Discord або під час командних матчів. Водночас результат залежить від конкретного пристрою, його розташування та налаштувань.

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Більше можливостей для налаштування. Мікрофони з USB-підключенням нерідко мають фізичні регулятори гучності, чутливості та інші елементи керування. Деякі моделі також оснащені кнопкою вимкнення звуку й регуляторами додаткових ефектів.

Наприклад, FIFINE AmpliGame AM8 підтримує USB і XLR та має елементи керування безпосередньо на корпусі. А окремі програмні інструменти дають змогу додатково налаштовувати звук на комп’ютері, зокрема за допомогою еквалайзера.

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Якщо потрібен ще більший контроль, можна розглянути XLR-мікрофон разом з аудіоінтерфейсом. Проте така система зазвичай складніша, ніж підключення USB-моделі.

Підготовка до створення контенту. Окремий мікрофон стане корисним, якщо користувач захоче перейти від ігор із друзями до стримінгу, запису подкастів або створення відео для YouTube.

У таких форматах якість голосу безпосередньо впливає на сприйняття матеріалу. Спеціалізовані мікрофони доступні в різних цінових категоріях, тому почати записувати контент можна без придбання дорогого студійного обладнання.

Потенційно міцніша конструкція. Бюджетні ігрові гарнітури часто мають пластиковий корпус, а їхні мікрофони можуть бути вразливими до пошкоджень. Окремі USB-мікрофони натомість оснащують металевими корпусами, внутрішніми системами амортизації та іншими конструктивними елементами, що допомагають захистити пристрій.

Як приклад автор BGR наводить Neat Bumblebee II – конденсаторний USB-мікрофон із металевою конструкцією та підтримкою запису з роздільною здатністю 24 біти й частотою дискретизації 96 кГц. За словами автора, пристрій витримав тривале використання без поломок.

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Втім, міцність залежить від конкретної моделі, а не лише від типу пристрою.

Окремий USB-мікрофон не обов’язково потрібен кожному геймеру. Для звичайних ігор із друзями гарнітури може бути цілком достатньо. Але якщо важливі якість голосу, гнучкість налаштувань і можливість записувати контент, окремий мікрофон може стати вдалішим вибором.