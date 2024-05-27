Оператор Vodafone первым тестирует 5G в Украине

Технология 5G пришла на замену предыдущему поколению связи еще несколько лет назад. Некоторые страны уже полностью или по крайней мере в большой степени перешли на новый стандарт, но в Украине она до сих пор не присутствует. Vodafone хочет исправить это.

Что известно

Как сообщил министр цифровой трансформации, Инновационный центр Промприбор в Ивано-Франковске, офис Vodafone в Киеве, а также офис Nokia в Хельсинки провели тестовый сеанс связи с помощью 5G и проверили его качество.

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Все работает,

– подытожил Михаил Федоров.

Он добавляет, что сейчас новый стандарт связи пятого поколения работает в более 90 странах мира. В частности, Европейский Союз планирует покрыть 5G территорию всех городов и основных дорог до 2025 года. "Мы должны развивать инновации и догонять мир, даже несмотря на полномасштабную войну", – говорит министр.

Судя по сообщению, помогает в этом компания Nokia, известная своими технологиями связи. Она производит и поставляет соответствующее оборудование по всему миру, а также сейчас прилагается к исследованиям 6G.

Сколько могут длиться такие испытания и когда начнется полноценное внедрение, неизвестно.

Что мы знаем о 5G в мире

По состоянию на 2023 год в мире насчитывалось 1,9 миллиарда подключений к 5G.

Прогнозируется, что к концу 2024 года эта цифра вырастет до 2,8 миллиарда, а к 2027 году - до 5,9 миллиарда.

Китай является лидером по развертыванию 5G. Страна имеет наибольшее количество станций, которые начала разворачивать еще в 2019 году.

Южная Корея и США также активно внедряют 5G, чтобы не отставать.

Чем отличается 5G от 4G

Скорость : 5G предлагает значительно более высокую скорость передачи данных, достигая десятков гигабит в секунду, по сравнению с несколькими гигабитами в секунду для 4G.

: 5G предлагает значительно более высокую скорость передачи данных, достигая десятков гигабит в секунду, по сравнению с несколькими гигабитами в секунду для 4G. Задержка : 5G имеет значительно меньшую задержку, что делает его идеальным для приложений, которые требуют мгновенной реакции, таких как виртуальная реальность и автономные транспортные средства. Технология позволяет управлять приборами удаленно, находясь на другом конце света. Например, врачи могут проводить удаленные операции, управляя роботами, без необходимости находиться в операционной лично.

: 5G имеет значительно меньшую задержку, что делает его идеальным для приложений, которые требуют мгновенной реакции, таких как виртуальная реальность и автономные транспортные средства. Технология позволяет управлять приборами удаленно, находясь на другом конце света. Например, врачи могут проводить удаленные операции, управляя роботами, без необходимости находиться в операционной лично. Емкость: 5G может поддерживать значительно больше устройств, что делает его важным для Интернета вещей и других сценариев с большим количеством подключений.

Ожидается, что 5G станет ключевым фактором в развитии автономных транспортных средств и подключенных автомобилей, умных городов, виртуальной реальности, искусственного интеллекта и других современных технологий.

Развертывание 5G все еще находится на ранней стадии, и доступность и скорость услуг могут отличаться в зависимости от региона.