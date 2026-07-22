В каких районах Киева уже можно пользоваться 5G: карта покрытия

В столице запущена пилотная сеть 5G, но пока она доступна только в отдельных местах. Рассказываем, где уже можно опробовать новый стандарт связи и что нужно проверить в смартфоне.

Где найти сигнал 5G в столице?

Столица стала четвертым украинским городом, где стартовала пилотная эксплуатация связи пятого поколения. Главной особенностью запуска в Киеве является его масштабность.

Компания Vodafone обеспечила покрытие этой технологией во всех десяти административных районах: от Голосеевского до Шевченковского. Это самое широкое географическое покрытие в рамках текущего 5G-проекта.



5G от Vodafone в Киеве / Изображение Vodafone

В то же время оператор lifecell сосредоточил внимание на наиболее посещаемых точках города. Его абоненты могут найти сигнал на Бессарабской площади, Крещатике, Майдане Независимости, а также на Центральном и Южном железнодорожных вокзалах. Кроме того, покрытие охватывает территорию ВДНХ, Подол (Почтовую и Контрактовую площади), Севастопольскую площадь и большие торговые центры, такие как Ocean Plaza, Retroville и "РайON" на Троещине.

Каждый этап открытого тестирования 5G в Украине имеет свои задачи и особенности. В Киеве мы реализовали самое обширное на сегодняшний день географическое покрытие в рамках нашего 5G-проекта, обеспечив присутствие технологии во всех административных районах столицы. Мы уверены, что современная цифровая инфраструктура является важной составляющей устойчивости страны и основой ее будущего развития, поэтому, несмотря на войну, мы продолжаем инвестировать в развитие сети и внедрять новые технологии уже сегодня,

– прокомментировала генеральный директор Vodafone Украина Ольга Устинова.

"Киевстар" также не остался в стороне и развернул тестовые зоны в знаковых местах Киева. Его 5G-сеть работает вблизи Софийской площади, Золотых ворот, Национальной оперы Украины и в парке имени Тараса Шевченко. Сигнал можно поймать возле Владимирского собора, Музея истории города Киева, на Владимирской горке и Пейзажной аллее.

Такой подход позволяет операторам проверить работу оборудования в условиях плотной застройки и сверхвысокой нагрузки, характерной для мегаполиса.

Технические нюансы и скорость

Тестовая сеть работает на частотах 3500 мегагерц в стандарте NSA (Non-Standalone). Это означает, что 5G-оборудование использует существующую инфраструктуру 4G для управления обменом данными.

Такое решение позволяет операторам быстрее внедрять новую технологию. Результаты впечатляют:

средняя скорость передачи данных составляет около 500 мегабит в секунду , что в несколько раз превышает возможности предыдущего поколения.

, что в несколько раз превышает возможности предыдущего поколения. Пиковые же показатели во время тестов достигали 1,9 гигабита в секунду.

Чтобы воспользоваться преимуществами 5G, абонентам не нужно менять тарифный план или покупать специальную SIM-карту. Если ваша карта поддерживает LTE, она будет работать и в новой сети. Основные требования – это наличие смартфона с поддержкой 5G (диапазон n78) и нахождение в зоне действия базовой станции.

Важно помнить, что в режиме энергосбережения телефон может автоматически отключать 5G для экономии заряда батареи.

Что дальше

После Киева мы планируем расширить пилотную сеть 5G на Одессу. Уже сегодня в Украине установлено более 300 базовых станций 5G, которые обеспечивают работу пилотной сети. Для нас важно протестировать технологию в различных условиях – как в небольших населенных пунктах, так и в больших мегаполисах; как в районах с малоэтажной застройкой, так и среди плотной многоэтажной застройки, где нагрузка на сеть существенно различается,

– заявил заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Станислав Прибутько.

Опыт предыдущих запусков во Львове, Харькове и Бородянке свидетельствует о высоком интересе украинцев к этой технологии. Например, в Харькове за пять месяцев к тестированию присоединились почти 200 тысяч уникальных пользователей.

Несмотря на сложные условия военного положения, развитие цифровой инфраструктуры остается приоритетом для стабильности связи и будущего технологического скачка страны.