Пользователи в Киеве сообщают о появлении у них 5G

Некоторые пользователи, которые находятся в Киеве, сообщили, что на их смартфонах включился 5G-интернет. Деталей об этом пока почти нет.

Что известно

Согласно сообщениям в соцсетях, о доступности 5G пока сообщают только пользователи Vodafone. Предполагают, что это может быть начало тестирования, которое Минцифры анонсировали в ноябре и мае 2024 года, пишет 24 Канал.

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В ноябре Михаил Федоров заявил: "Начинаем внедрять 5G – правительство приняло изменения в постановление об использовании радиочастот. В трех городах протестируют совместимость 5G с военным оборудованием. Пилот продлится 2 года и пройдет в два этапа".

В мае Минцифры раскрыло, что первое тестирование проведет именно Vodafone. Внедрение 5G предусматривает не только модернизацию старых технологий путем замены вышек, но и установление новых на месте уничтоженной Россией инфраструктуры.

Вопрос 5G не планируем откладывать в долгий ящик и благодарны партнерам за содействие распространению технологии в Украине,

– отметили тогда 24 Каналу в министерстве.

Согласно тогдашнему анонсу, первыми городами, которые проведут тестирование, должны были стать Львов, Киев и Одесса. Во Львове тестирование уже запускали ранее, и теперь очередь дошла до Киева. Когда испытания будет принимать Одесса, неизвестно.

Ожидается, что полноценный запуск состоится не позднее 2030 года.

5G имеет значительно более высокую пропускную способность, чем предыдущие поколения, что повысит скорость интернета для пользователей. Кроме того, он имеет меньшие задержки, что в итоге обеспечат значительно лучший опыт пользования как в личных целях, так и в корпоративной сфере, медицине, науке, военном деле и другом.