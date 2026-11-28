Apple Music предлагает несколько способов находить новые песни и исполнителей – от персональных рекомендаций до скрытых функций на страницах артистов. Мы собрали шесть инструментов, которые помогут разнообразить вашу музыкальную библиотеку.

Самый очевидный способ открыть для себя новую музыку в Apple Music – перейти на вкладку "Новинки". Здесь сервис собирает свежие альбомы, новые синглы и подборки, которые помогают следить за релизами любимых исполнителей. Об этом пишет BGR.

Просматривайте вкладку "Новинки"

Особое внимание стоит обратить на плейлисты Best New Songs, New This Week и Recent Releases. Их формируют с учетом музыкальных предпочтений пользователя, поэтому они могут помочь не пропустить новые композиции знакомых артистов.

В этой же вкладке есть обновляемые редакционные подборки, глобальные и региональные чарты Daily Top 100, City Charts, а также списки популярных и трендовых песен.

Слушайте радиостанции Apple Music

Еще один способ найти новую музыку – открыть вкладку "Radio". Она предлагает не только обычные музыкальные подборки, но и радиостанции с тематическими программами, интервью и авторскими шоу.

В частности, Apple Music Radio 1 транслирует эфиры с участием музыкантов, знаменитостей и других гостей. Также можно просматривать последние радиовыпуски, специальные программы Artists Take Over и беседы с исполнителями.

Такой формат полезен тем, кто хочет не просто слушать отдельные песни, но и узнавать больше об артистах и музыкальных тенденциях.

Откройте Apple Music Sessions

Во вкладке "Radio" есть еще одна интересная функция – Apple Music Sessions. Это специальные живые выступления музыкантов, во время которых они исполняют собственные композиции и кавер-версии чужих песен.

Такие записи позволяют услышать знакомых исполнителей в необычном формате, а иногда и открыть для себя музыку, которую сложно найти в обычных альбомах. Это также возможность познакомиться с творчеством артистов через их интерпретации композиций других музыкантов.

Используйте функцию "Similar Artists"

Один из самых интересных инструментов для поиска новой музыки скрыт на страницах исполнителей. В нижней части страницы артиста или альбома Apple Music предлагает раздел "Similar Artists" с музыкантами, у которых похожее звучание или стиль.

Например, если вам нравится Clairo, можно найти альтернативную группу Shelly. А поклонники The Vaccines могут обратить внимание на Halloweens – еще один музыкальный проект, связанный с участниками группы.

Этот способ особенно полезен для поиска малоизвестных инди-исполнителей, которые еще не успели выпустить много альбомов, но уже имеют несколько интересных синглов.

Научите Apple Music понимать ваши вкусы

Персональные рекомендации работают лучше, когда у сервиса достаточно информации о музыкальных предпочтениях пользователя. Для этого стоит добавлять любимые песни, альбомы и исполнителей в свою медиатеку или помечать их как избранные.

Со временем Apple Music получает больше сигналов о том, какие жанры, голоса и стили вам нравятся. Благодаря этому сервис может предлагать не только знакомые композиции, но и новых исполнителей с похожим звучанием.

Поэтому, если рекомендации кажутся слишком однообразными, попробуйте активнее взаимодействовать с музыкой, которую слушаете. Это поможет сделать персональные подборки более разнообразными.

Включите AutoPlay или попросите Siri подобрать музыку

Функция AutoPlay позволяет продолжать прослушивание после завершения альбома или плейлиста. Для этого нужно нажать на символ бесконечности в очереди воспроизведения. После этого Apple Music будет автоматически добавлять композиции, соответствующие вашим музыкальным предпочтениям.

Еще один вариант – попросить Siri воспроизвести любимую песню или композицию определенного исполнителя. Apple Music может создать на ее основе персональную радиостанцию, где наряду с знакомыми треками будут появляться другие песни с похожим настроением.

Обе функции позволяют находить новую музыку без необходимости самостоятельно искать каждого исполнителя или составлять отдельные плейлисты.