Найочевидніший спосіб відкрити для себе нову музику в Apple Music – перейти у вкладку «Новинки». Тут сервіс збирає свіжі альбоми, нові сингли та добірки, які допомагають стежити за релізами улюблених виконавців. Про це пише BGR.

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Переглядайте вкладку «Новинки»

Особливу увагу варто звернути на плейлисти Best New Songs, New This Week і Recent Releases. Їх формують з урахуванням музичних уподобань користувача, тому вони можуть допомогти не пропустити нові композиції знайомих артистів.

У цій же вкладці є оновлювані редакційні добірки, глобальні та регіональні чарти Daily Top 100, City Charts, а також списки популярних і трендових пісень.

Слухайте радіостанції Apple Music

Ще один спосіб знайти нову музику – відкрити вкладку Radio. Вона пропонує не лише звичайні музичні добірки, а й радіостанції з тематичними програмами, інтерв'ю та авторськими шоу.

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Зокрема, Apple Music Radio 1 транслює ефіри за участю музикантів, знаменитостей та інших гостей. Також можна переглядати останні радіовипуски, спеціальні програми Artists Take Over і розмови з виконавцями.

Такий формат корисний тим, хто хоче не просто слухати окремі пісні, а й дізнаватися більше про артистів та музичні тенденції.

Відкривайте Apple Music Sessions

У вкладці Radio є ще одна цікава функція – Apple Music Sessions. Це спеціальні живі виступи музикантів, під час яких вони виконують власні композиції та кавер-версії чужих пісень.

Такі записи дають змогу почути знайомих виконавців у незвичному форматі, а іноді й відкрити для себе музику, яку складно знайти у звичайних альбомах. Це також можливість познайомитися з творчістю артистів через їхні інтерпретації композицій інших музикантів.

Використовуйте функцію Similar Artists

Один із найцікавіших інструментів для пошуку нової музики захований на сторінках виконавців. У нижній частині сторінки артиста або альбому Apple Music пропонує розділ Similar Artists із музикантами, які мають схоже звучання або стиль.

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Наприклад, якщо вам подобається Clairo, можна знайти альтернативний гурт Shelly. А шанувальники The Vaccines можуть звернути увагу на Halloweens – ще один музичний проєкт, пов'язаний з учасниками гурту.

Цей спосіб особливо корисний для пошуку маловідомих інді-виконавців, які ще не встигли випустити багато альбомів, але вже мають кілька цікавих синглів.

Навчіть Apple Music розуміти ваші смаки

Персональні рекомендації працюють краще, коли сервіс має достатньо інформації про музичні вподобання користувача. Для цього варто додавати улюблені пісні, альбоми та виконавців до своєї медіатеки або позначати їх як обрані.

З часом Apple Music отримує більше сигналів про те, які жанри, голоси та стилі вам подобаються. Завдяки цьому сервіс може пропонувати не лише знайомі композиції, а й нових виконавців зі схожим звучанням.

Тож якщо рекомендації здаються надто одноманітними, спробуйте активніше взаємодіяти з музикою, яку слухаєте. Це допоможе зробити персональні добірки різноманітнішими.

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Увімкніть AutoPlay або попросіть Siri підібрати музику

Функція AutoPlay дає змогу продовжувати прослуховування після завершення альбому чи плейлиста. Для цього потрібно натиснути на символ нескінченності у черзі відтворення. Після цього Apple Music автоматично додаватиме композиції, які відповідають вашим музичним уподобанням.

Ще один варіант – попросити Siri відтворити улюблену пісню або композицію певного виконавця. Apple Music може створити на її основі персональну радіостанцію, де поряд зі знайомими треками з'являтимуться інші пісні зі схожим настроєм.

Обидві функції дозволяють знаходити нову музику без необхідності самостійно шукати кожного виконавця чи складати окремі плейлисти.