Как понять, что ваш смартфон заражен вирусом: главные признаки

Случайный клик по сомнительной ссылке или загрузка подозрительного файла могут незаметно заразить вредоносным ПО даже надежный смартфон. Специалисты выделили семь основных признаков наличия вирусов на Android и iPhone.

Как ведет себя зараженное устройство

Распознать присутствие цифровых вредителей на Android или iPhone можно по нескольким нетипичным изменениям в повседневной работе системы, пишет 24 Канал.

Наиболее очевидный сигнал – внезапное появление всплывающих рекламных баннеров, особенно когда они возникают на рабочем столе вне открытых приложений. Также стоит насторожиться, если на экране появились неизвестные приложения, которые вы сами не скачивали. В таком случае нужно немедленно провести ревизию установленного софта.

Проблемы с батареей, нагревом и скоростью

Вредоносное программное обеспечение постоянно выполняет фоновые процессы, активно потребляя ресурсы устройства. Это неизбежно приводит к резкому сокращению времени автономной работы аккумулятора. Если новый или исправный телефон внезапно начал разряжаться в два раза быстрее, это серьезный повод для проверки.

Среди других аппаратных симптомов – необычное замедление работы интерфейса, постоянные зависания и внезапные сбои приложений. Кроме того, зараженный гаджет часто перегревается даже при выполнении простых действий при умеренной температуре окружающей среды и может выводить системные предупреждения о чрезмерном нагреве.

Аномальный трафик и спам-рассылки друзьям

Вирусы активно связываются со своими серверами, загружают вредоносные модули или похищают конфиденциальные файлы. Из-за этого показатели использования мобильного интернета могут внезапно подскочить. Пользователям с безлимитными тарифами следует периодически просматривать графики расхода данных, чтобы вовремя заметить аномалии.

Еще один неприятный признак – массовая рассылка спама вашим контактам. Если друзья и родственники начинают получать от вашего имени странные SMS или подозрительные сообщения в мессенджерах, вредоносный бот уже перехватил управление средствами связи.

Как очистить телефон и защитить свои данные

Владельцам iPhone рекомендуется перейти в меню "Настройки" – "Общие" – "VPN и управление устройством" и проверить наличие сторонних профилей. Далее во вкладке "Конфиденциальность и безопасность" следует просмотреть все разрешения для приложений, отозвать подозрительные права или полностью удалить неизвестные программы. Из-за закрытости экосистемы iOS классические антивирусы для iPhone не работают, однако существуют программы безопасности для отслеживания утечек данных.

Пользователям Android рекомендуется запустить ручную проверку через Google Play Protect, нажав на иконку своего профиля в магазине приложений, или установить надежный антивирус.

Если проблему не удается устранить обычными средствами, специалисты советуют сбросить настройки смартфона до заводских и настроить его как новый гаджет без восстановления из старых резервных копий. Пароли к критически важным сервисам, в частности к онлайн-банкингу, необходимо менять только с другого безопасного устройства.